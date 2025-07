Adorni respondió a las denuncias por irregularidades en una licitación que ganó una empresa de los Menem

Luego de que se conociera la noticia de que una empresa de seguridad privada ligada a la familia Menem, y que tuvo a Martín -titular de la cámara de Diputados y uno de los aliados más cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- como accionista hasta diciembre de 2023, ganó una licitación pública multimillonaria, el vocero Manuel Adorni se refirió al tema y destacó que lo ocurrido no es una novedad en tanto la firma trabaja desde hace años con el sector público. En ese marco habló de una “operación mediática”.

“Hace muchos años efectivamente que esta empresa brinda servicios, no tenemos mucho más para decir. Si hay alguna irregularidad, alguien se presentará en la Justicia pero no creemos que sea el caso”, destacó el funcionario de Javier Milei durante una conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

Tras ello apuntó a los medios al marcar que no debe ser más que “una operación periodística que no tiene demasiada relevancia” y destacó, para justificar lo ocurrido, que la firma que resultó ganadora en el concurso "hace seis o siete años" que presta servicios al Banco Nación. Luego dijo que también trabaja con otros organismos públicos y en el sector privado.

“Si hay alguna irregularidad, tendrán que hacer una denuncia pero no es lo que nosotros observamos. Es una información vieja que nuevamente sale al debate público, la ultima vez fue a principios de año, no recuerdo”, indicó al respecto y siguió: “Es un tema conocido, así que digo operación no por algo malo sino porque efectivamente los medios empezaron a levantar un tema que estaba agotado en el debate mediático”.

La licitación que se conoció en las últimas horas es la correspondiente a Tech Security SRL, que se alzó con un contrato por casi 4000 millones de pesos (3,1 millones de dólares al tipo de cambio oficial) con el Banco Nación para proveer vigilancia privada a la casa central de la banca estatal y a otros cuatro establecimientos de la entidad.

El contrato es por un período de dos años, renovable por doce meses. Además de brindar seguridad a la Casa Central, el acuerdo prevé vigilancia privada para el centro de procesamiento paralelo del Banco Nación, el edificio Maipú, el de funcionarios y la sede del Aeroparque Internacional Jorge Newbery.

El Boletín Oficial publicó en julio una preadjudicación a Tech Security SRL por $3.933.026.507, mientras que otra compañía, Briefing Security SA, resultó preadjudicada del segundo renglón de la licitación por $237 millones.

Tech Security es una empresa de seguridad privada que, de acuerdo a su página web, fue fundada en 2005 para brindar servicios en eventos masivos. Cuenta con 500 empleados y experiencia en barrios privados, colegios y empresas.

Tiene como principal negocio el mundo del fútbol: tuvo convenios privados con el predio de la AFA en Ezeiza, con Racing y con River Plate. Prestó servicios en el Monumental durante la presidencia de Rodolfo D’Onofrio, actual pareja de Zulemita Menem, la hija del exmandatario nacional.

Recién en el año 2014 comenzaron a ingresar los Menem como socios. Antes de la asunción de Milei, figuraban como accionistas Martín Menem y sus dos hermanos Adrián y Fernando (“Tato”), junto con otro socio, Pablo Ariel Vázquez, exjefe de seguridad de River.

De acuerdo a los registros públicos, el 6 de diciembre de 2023 (cuatro días antes del recambio presidencial), mediante la escritura N°292, Martín Menem le cedió sus acciones en Tech Security a su hermano mayor, Adrián.

Cerca de Martín Menem no hicieron comentarios sobre la contratación que ganó Tech Security con el Banco Nación. Se limitaron a señalar que el titular de Diputados “no forma parte de la compañía desde antes de asumir” en la Cámara baja.