En un fuerte descargo, el jueves por la noche la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró no conocer al dirigente social Juan Grabois, pero se molestó por la “liviandad” con la que opina sobre ella y hasta adelantó que “a lo mejor” lo demanda en la Justicia, entre otras críticas. El líder del Frente Patria Grande no se quedó atrás. Este viernes, redobló su apuesta y volvió a vincular a la vice con un intento desestabilizador contra el mandatario Javier Milei. Incluso la tildó de “señora Villacruel”.

En una entrevista, Villarruel aseguró que “decir gansadas no tiene que ser gratis” aunque titubeó sobre iniciar una causa contra Grabois porque tal vez así le daría “mucha importancia”. Sostuvo también que el dirigente opositor no le merece “ninguna credibilidad” y lo incluyó en los primeros tres puestos de los candidatos a presidentes “bien ridículos” que tuvo la Argentina.

“Si no me consta, o es para efecto político, una acusación de ese estilo me parece sumamente irresponsable; decir algo así cuando el pueblo argentino está en un momento crítico, cuando este es un gobierno que recién arranca y cuando a él no le consta absolutamente nada de lo que dice porque ni siquiera me conoce”, comentó Villarruel sobre las expresiones que tuvo Grabois, cuando aseguró que existe un pacto entre la número dos del Gobierno y el expresidente Mauricio Macri para “voltear” a Milei.

Este viernes el referente social vinculado al kirchnerismo volvió a la carga y en el mismo sentido. Primero se rio del apodo “jamoncito” que Villarruel le impuso a Milei y le agregó el emoji de un cerdito.

Jamoncito 🐖 — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 22, 2024

Después, arremetió sin titubear: “La señora Villacruel , que reivindica a los golpistas, admira a Videla y niega el terrorismo de Estado, habla de ‘liviandad’, mientras liviana de cuerpo critica al que la eligió como vicepresidenta -en público, en privado, en gobernaciones y embajadas- siendo la siguiente en la línea de sucesión. Raro”.

Lo dijo en relación con el desmarque de la vicepresidenta ante cuestiones impulsadas por Milei, como la baja en los sueldos de los senadores que le hizo aplicar o la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Además, en diálogo con TN, la dirigente aseveró: “No me desvela [ser presidenta], no sé. Será lo que tenga que ser, yo lo único que quiero es servir a la Argentina. No lo descarto, tampoco me quita el sueño”.

Entonces, Grabois insistió: “Con desvelo o sin desvelo, más golpista no se encuentra. El Club del Helicóptero tiene presidenta... Y sí, Victoria, te molesta, porque es verdad” .

La señora Villacruel que reivindica los golpistas, admira a Videla y niega el terrorismo de estado habla de "liviandad", mientras liviana de cuerpo critica al que la eligió como vicepresidenta -en publico, en privado, en gobernaciones y embajadas- siendo la siguiente en la línea… — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 22, 2024

Cuando fue consultada por esta idea de desestabilización, Villarruel dijo tener una relación “bastante sana” con el poder. “No me nubla, hay que ser humilde hasta el final porque en el momento que te la creíste, perdiste el timing real de las cosas. Hago un ejercicio por mantenerme humilde. No leo encuestas, no me gustan los elogios”, indicó la escolta de Milei.

Y luego remarcó: “¿Qué voy a querer desestabilizar, si yo estoy en este gobierno? Estamos todos del tomate. Yo quiero que Javier cumpla los cuatro años; y si quiere renovar, que lo pueda hacer. Yo soy la principal interesada en no querer asumir una situación de ese estilo en esas condiciones, de ninguna manera. Yo apoyo al Presidente. Me parece una instancia desde lo personal, desde lo político, dificilísima. Yo soy la primera que no querría eso. Quiero que el Presidente tenga éxito. A mí no me desvela ser presidente. Me siento sumamente honrada siendo vice, de ninguna manera me estoy planteando otra cosa”.

