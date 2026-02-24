Adorni se burló de un proyecto del kirchnerismo y le retrucaron que incluso su hermano lo había votado

Tras el duro cruce que protagonizaron este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la diputada bonaerense Mayra Mendoza, el funcionario quedó en el centro de las críticas luego de burlarse de un proyecto kirchnerista tratado en la Legislatura bonaerense que la propia bancada libertaria —integrada por su hermano Francisco— terminó votando.

“Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin”, fue el mensaje que Adorni publicó desde su cuenta de X, en el que se refería a un proyecto presentado por Lucía Ianez, diputada de Unión por la Patria, en el que se declaraba a la localidad de Etcheverry como capital provincial de la carrera de sortijas.

Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin. pic.twitter.com/eHK9d75Hp6 — Manuel Adorni (@madorni) February 24, 2026

En plena sesión, el jefe de la bancada kirchnerista, Facundo Tignanelli, tomó la palabra para responderle al jefe de Gabinete. “Quisiera pedirle al secretario administrativo o legislativo, pidiéndole permiso a usted, señor presidente, que me informe cómo fue la votación de ese proyecto. ¿Aprobada, señor diputado? Aprobada por unanimidad, según el plan de labor parlamentaria. Eso quiere decir que todos los bloques que integran a esta Cámara aprobaron ese proyecto", replicó el dirigente de La Cámpora a modo de chicana.

“La verdad, que hay que ser bastante sonso para criticar un proyecto que acabás de votar. Eso nada más ocurre cuando uno es un burro y no entiende absolutamente nada de lo que está pasando en la realidad”, apuntó luego.

¡Ay, @madorni! Otra vez creyéndote vivo, pero la cara te vende. Parece que estás con tiempo para tuitear un recorte con el que te hacen quedar mal.



Sos el jefe de gabinete del gobierno nacional, deberías ocuparse de temas como este. Mirá lo que pasa en La Matanza, distrito del… — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) February 24, 2026

Rápidamente, varios legisladores de UP salieron a endilgarle al funcionario del Gobierno que su hermano Francisco Adorni, integrante del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, también había respaldado la iniciativa de la que se burló el exvocero.

Tal fue el caso de la diputada Mayra Mendoza, que además esta tarde protagonizó un tenso intercambio con Adorni por las tasas municipales.

“¡Ay, Adorni! Otra vez creyéndote vivo, pero la cara te vende. Parece que estás con tiempo para tuitear un recorte con el que te hacen quedar mal", ironizó Mendoza al compartir un artículo sobre el cierre de un local mayorista en San Justo.

“Sos el jefe de Gabinete del gobierno nacional, deberías ocuparte de temas como este. Mirá lo que pasa en La Matanza, distrito del diputado Facundo Tignanelli, que sí trabaja para contener los desastres que generan ustedes día a día”, arremetió la exintendenta de Quilmes.

Sus críticas no fueron aisladas, a lo largo de la jornada se sumió en una discusión por redes sociales con el jefe de Gabinete, que inició cuando Adorni difundió un sitio para reportar reclamos referidos al cobro de tasas municipales. “Que nadie se quede con lo que es tuyo. Fin”, señaló el exvocero presidencial.

Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas.https://t.co/3pZaCQofEX



Que nadie se quede con lo que es tuyo.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 23, 2026

Acto seguido, Mendoza replicó: “Sos un caradura. Ustedes se están quedando con la de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media, cada día más pobre. Quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y las familias: hundirnos en recaudación para endeudarnos. Vinieron a destruir todo, pero no van a poder arrasar con todo porque acá hay un pueblo que no se resigna a vivir bajo su crueldad”.

Bajo esa misma línea, la exintendenta compartió una serie de descargos en los que cuestionó el accionar del Gobierno al que acusó de desfinanciar a los distintos distritos y de haber endeudado a la Provincia.

“Te crees vivo, pero Adorni, pero la cara te vende. El gobierno nacional le debe $14,7 billones a la Provincia de Buenos Aires; cumplan con lo que es de los habitantes de este lugar”, arremetió Mendoza. La respuesta de Adorni no se hizo esperar. “Mayra, acá la única que se cree ‘viva’ sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta, desde que asumió, sacar al país del desastre en el que tus diferentes gobiernos lo dejaron”, apuntó.

“Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, 211% de inflación anual, cepo cambiario, default con importadores, aumento de deuda pública, intermediarios políticos que se quedaban con la comida de los pobres, vacunatorio VIP, inseguridad al por doquier y a su líder [Cristina Kirchner] presa”, cerró el jefe de Gabinete.

Sin embargo, Mayra Mendoza no fue la única en reprocharle sus dichos al jefe de Gabinete. La legisladora Lucía Iañez, autora del proyecto en cuestión, también salió a responderle en redes sociales

Se escribe Jefe de Gabinete de Ministros. Se pronuncia parásito mentiroso.

El responsable de la administración general del país, @madorni, pierde el tiempo haciéndose el gracioso en las redes con descalificaciones a los diputados provinciales del peronismo por votar un proyecto… https://t.co/eIgPJFNj9U pic.twitter.com/hGOOlLqkX6 — Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) February 24, 2026

“Cuando no caminás tu propia ciudad, te pasa eso, no conocés lo que piden las localidades. No son prioridades, son proyectos de reconocimiento a vecinos que trabajan. De los más de 210 proyectos que tengo presentados, algunos son reconocimientos. Vos tenés solo tres”, le achacó la diputada kirchnerista sobre la iniciativa aprobada este martes.

“Caminá un poco y laburá más, que seguramente vas a encontrar muchos platenses valiosos para reconocer”, concluyó Iañez.

En la misma línea, el diputado Rodolfo Tailhade —insulto mediante— le recordó al dirigente libertario que su hermano, Francisco Adorni, había votado a favor del proyecto.

“Se escribe Jefe de Gabinete de Ministros. Se pronuncia parásito mentiroso. El responsable de la administración general del país pierde el tiempo haciéndose el gracioso en redes con descalificaciones a diputados provinciales del peronismo por votar un proyecto que también fue acompañado por su hermano y todo su bloque”, acusó Tailhade.

“Acá el presidente del bloque peronista deja en evidencia la superficialidad de este tilingo y su ignorancia sobre el funcionamiento de las instituciones del país que gobierna”, agregó el legislador al compartir el fragmento en el que Tignanelli le responde a Adorni en plena sesión.