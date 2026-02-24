Fuerte cruce entre Manuel Adorni y Mayra Mendoza por las tasas municipales: “La única que se cree viva sos vos”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la diputada bonaerense Mayra Mendoza protagonizaron un tenso cruce en redes sociales con eje en las tasas municipales. Luego de que el exvocero presidencial informara sobre la posibilidad de reportar el cobro de impuestos comunales, Mendoza lo tildó de “caradura”. Adorni, por su parte, respondió a las acusaciones de la exintendenta de Quilmes: “La única que se cree viva sos vos”.

La discusión se inició cuando Adorni difundió el sitio para realizar reclamos. “Que nadie se quede con lo que es tuyo. Fin”, escribió el jefe de Gabinete, en línea con su estilo habitual. Mendoza reaccionó con dureza: “Sos un caradura. Ustedes se están quedando con la de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre. Quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y con las familias, hundirnos en recaudación para endeudarnos. Vinieron a destruir todo, pero no van a poder arrasar con todo porque acá hay un pueblo que no se resigna a vivir bajo su crueldad”.

Ante esa respuesta, el funcionario replicó únicamente con dos signos de interrogación, lo que profundizó el enojo de la legisladora. “Te crees vivo pero Adorni, pero la cara te vende. El gobierno nacional le debe $14,7 billones a la Provincia de Buenos Aires, cumplan con lo que es de los habitantes de este lugar”, denunció Mendoza.

Y luego amplió luego sus cuestionamientos al rol del Gobierno: “Ustedes abandonan todas las obligaciones que tienen con el pueblo en seguridad, en obras públicas, etc. y los gobiernos municipales dan respuesta a las necesidades de la gente ante esta ausencia. Cerraron los dispositivos locales de prevención de adicciones, los de salud mental, no hay vacunas, ¿A dónde quieren llegar? ¿Cómo sería esta realidad, ya de por sí difícil, sin la organización de la comunidad junto a los municipios? ¿Cómo imaginan la prestación de servicios mínimos sin financiamiento?“.

“Los recursos locales cada vez son más escasos por el desfinanciamiento a las provincias y por la caída de la actividad. Cuando hablamos de una industria en la que la mitad de las máquinas están paradas, hablamos de recaudación que se pierde también a nivel municipal ¿Pretenden llevarnos al sálvese quien pueda y como sea? Está claro que hacen falta muchas cortinas de humo para tapar tanto desastre“, completó.

La última palabra, hasta el momento, la tuvo el jefe de Gabinete, quien contraatacó: “Mayra, acá la única que se cree ‘viva’ sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta desde que asumió sacar al país del desastre en el que tus diferentes gobiernos lo dejaron”.

Y cerró: “Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, 211% de inflación anual, cepo cambiario, default con importadores, aumento de deuda pública, intermediarios políticos que se quedaban con la comida de los pobres, vacunatorio VIP, inseguridad al por doquier y a su líder [Cristina Kirchner] presa”.