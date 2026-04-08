Adorni se reúne con Presti e intenta seguir con perfil de gestión mientras la Justicia investiga su patrimonio

En otro capítulo de su intento por posicionarse en el centro de las decisiones del Gobierno y despejar rumores de alejamiento, mientras avanza la causa judicial por su patrimonio, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, continuará hoy con su ronda de encuentros cara a cara con distintos miembros del equipo nacional de ministros.

Luego de encabezar el lunes-por orden del presidente Javier Milei-la reunión de gabinete en la Casa Rosada, Adorni recibió ese mismo día a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Ayer, y mientras sigue en silencio mediático, repitió el ritual con el ministro de Salud, Mario Lugones. Hoy, en tanto, recibe al titular de Defensa, Carlos Presti, que llegó a Balcarce 50, a las 9.56, con su uniforme militar y acompañado por parte de su gabinete.

En los pasillos de la Casa Rosada y los ministerios conviven dos sensaciones. La primera es que tanto el Presidente como su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siguen convencidos de sostener en su cargo al jefe de gabinete, a pesar de las distintas denuncias surgidas en relación a la adquisición de propiedades, que siguieron a la difusión de su viaje en jet privado a Punta del Este en plan familiar durante el feriado de Carnaval.

La segunda tiene que ver con el “daño” que, según propios y extraños, genera su permanencia en el gabinete. Como publicó LA NACION, trascendió que durante la reunión de gabinete, a la que algún asistente calificó de “pesada”, Milei insistió ante los ministros en que canalicen inquietudes y pedidos a través de la jefatura de gabinete, otra manera de volver a empoderar a su funcionario de confianza.

“Ustedes ya lo crucificaron a Manuel. Por más que la Justicia ni siquiera se expidió”, comentó ayer un funcionario cercano al jefe de gabinete, mientras Adorni anunciaba, vía redes sociales, el envío de la ley de Salud Mental al Congreso. El ejército digital que responde al asesor presidencial Santiago Caputo se mantiene en silencio, con buena parte del Gobierno con la expectativa de que el tema “se vaya desinflando” con el correr de los días.

Sigue en pie, afirmaron las mismas fuentes, la presentación de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, prevista para el próximo miércoles 29 de este mes, sin que se vislumbre, por el momento algún pedido de postergación.

En el Congreso, a Adorni lo espera un largo listado de consultas de los diputados opositores, un total de 2151 preguntas, según informaron desde la secretaría de Asuntos Estratégicos que encabeza Ignacio Devitt. El número original de consultas superaba las 4800, pero muchas de ellas se repetían o superponían, aclararon desde el Gobierno. Las respuestas llegarán a cada legislador antes de la presentación del jefe de gabinete.

Los legisladores lucen ansiosos por preguntarle a Adorni por la compra de propiedades como su departamento de la calle Miró en Caballito, o su casa en el country Indio Cuá. Será la primera vez que Adorni enfrente al Congreso, desde su asunción como jefe de gabinete, el 5 de noviembre pasado.

Mientras Adorni se reúne con Presti, Adriana Nechevenko, la escribana que participó en las últimas operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, llegó a los tribunales de Comodoro Py. En la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a cuatro mujeres que figuran, en documentos oficiales, como acreedoras de Adorni con garantías hipotecarias. Está previsto que declaren este jueves.

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