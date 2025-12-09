Advierten por falta de personal en Parques Nacionales en medio de la emergencia por incendios en la Patagonia

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En el marco del paro nacional convocado para hoy por ATE, desde el Cuerpo de Delegados de ATE Parques Nacionales en esta ciudad advirtieron sobre “la falta de personal y el paulatino vaciamiento de áreas en Parques Nacionales en todo el país”.

En un comunicado difundido hoy, subrayaron que la situación es particularmente grave en algunos nodos que el sistema nacional posee en Bariloche: “Aquí se encuentran presentes el Parque Nacional Nahuel Huapi (primer parque nacional de Argentina, segundo en extensión y área protegida de altísima complejidad); la Dirección Regional Patagonia Norte (instancia regional técnica de Conservación en todo norpatagonia); la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (área de injerencia nacional para la logística y planificación en lo relacionado a incendios forestales y gestión del riesgo); la Coordinación Sur de la Dirección Nacional de Infraestructura y la Dirección Regional Sur de Operaciones (estas últimas dos con trabajo en toda la Patagonia)”.

Los delegados de ATE en Parques Nacionales agregaron que en esas áreas trabajaban a fines de 2023 unas 270 personas, entre científicos, profesionales, técnicos, administrativos, brigadistas y guardaparques.

Una imagen de las protestas de marzo de 2024

Además de señalar que esa cantidad “ya era muy menor a la necesaria para poder preservar el patrimonio que se intenta resguardar”, indicaron que “el gobierno de Javier Milei ejecutó en todos los organismos nacionales fuertes reducciones de personal, tanto con despidos como con jubilaciones compulsivas sin planificar una transición”.

Y sumaron: “Parques Nacionales no escapó a ello. A los despidos y jubilaciones se sumó una política expulsiva sostenida de congelamiento salarial a sueldos que ya se venían depreciando o estancando de manera continua durante los últimos 10 años. Esta situación en su conjunto dio lugar a la pérdida del 20% de la planta de personal que Parques tenía en las áreas mencionadas. Cincuenta compañeros dejaron sus puestos de trabajo entre despidos, renuncias, retiros y jubilaciones”.

Asimismo, señalaron desde ATE que los puestos que se dejaron vacantes no fueron cubiertos por nuevo personal y que esas tareas “se realizan parcialmente con sobrecarga a quienes continúan en el organismo”. Subrayaron que eso resulta especialmente preocupante en relación con “la fiscalización en terreno, el análisis técnico y experto (fundamental para garantizar la conservación y el uso y disfrute sostenible) y el personal combatiente que se requiere ante eventos de fuego y riesgo”.

Una imagen de las protestas de marzo de 2024 Paz Garcia

El comunicado se da en un contexto de emergencia ígnea en las provincias de Norpatagonia, de cara a la temporada de verano. De hecho, este fin de semana, el Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN) prohibió el uso del fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces hasta el 30 de abril de 2026.

“La decisión se enmarca en las condiciones meteorológicas actuales y proyectadas para la época estival, que resultan propicias para incrementar el riesgo de que se produzcan incendios forestales en la región patagónica y parte de la región centro del país, lo que requiere la adopción de medidas preventivas de carácter urgente”, informaron.

En tanto, desde ATE Parques Nacionales Bariloche consideraron: “Necesitamos con urgencia la contratación de más personal para cubrir los puestos que han quedado vacíos y la garantía de continuidad de todos los trabajadores actuales. Necesitamos con desesperada urgencia aún más brigadistas para una temporada que en Patagonia Norte se prevé extremadamente compleja y que comenzó anticipadamente con incendios de altísima propagación incluso en este centro urbano”.

Desde la APN ya habían indicado que el organismo inició hace dos años un “ordenamiento” que busca “restablecer la planta de empleados a los niveles marcados por los estudios de dotación óptima realizados, seguido de la aplicación de controles de presentismo y la promoción de la meritocracia en la evaluación del desempeño”.