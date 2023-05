Agustín Rossi admitió que la situación “ha desmejorado” en Rosario tras los ataques contra escuelas

escuchar

ROSARIO.- Luego de dos semanas con ataques y amenazas narco contra escuelas de Rosario , que derivó en el cierre de varios colegios y una protesta del gremio que agrupa a los docentes estatales, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, admitió que la situación en esta ciudad “ha desmejorado en las últimas semanas” .

“Sabemos que es una situación difícil, no la desconocemos. Termina el acto (en la Plaza de Mayo) y voy a Rosario, así que no me la tienen que contar. Esta situación no se resuelva de un día para el otro”, dijo Rossi, que retorna todas las semanas a esta ciudad. En diálogo con Radio Dos de Rosario, el funcionario afirmó que “se aumentó la cantidad de agentes de las fuerzas federales -son 1700 y llegarán otros 300 en los próximo días según anunció el ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni-, hay patrullajes sorpresivos y se mejoró el equipamiento de las fuerzas federales en Rosario”.

La mirada de Rossi, que apuntó a admitir que los problemas de violencia “desmejoraron” a pesar del refuerzo de Gendarmería y Policía Federal, tiene que ver con los últimos episodios que generaron preocupación en Rosario: los ataques y amenazas a escuelas.

Desde el sábado de la semana pasada, cuando un grupo narco asesinó a dos chicos de 13 y 14 años en el barrio La Cerámica, en el norte de Rosario, comenzó a expandirse por toda la ciudad una estrategia de generar pánico en las escuelas. Cerraron una decena de colegios y clubes de fútbol infantil ante la ola de amenazas, que en algunos casos se transformaron en ataques a balazos. El jueves de la semana pasada ocurrió otro hecho llamativo.

La viralización masiva de mensajes que alertaban sobre un “toque de queda narco” iban acompañados con videos falsos. La fiscalía de Rosario investiga quién pudo ser el gestor de estos mensajes, pero aún no se detectó una pista firme. El problema que ocurre en Rosario es que las amenazas se cumplen y esto se trasluce en el crecimiento de la violencia: en lo que va de este año se produjeron 128 homicidios. El 90 por ciento de los homicidios tienen una raíz en la violencia narco.

El gobierno de Omar Perotti apuntó que con esta ola de mensajes intimidatorios y ataques a la escuela alguien busca un beneficio electoral en medio de la campaña de cara a las PASO del 16 de julio. “No son casualidades algunas cosas que suceden cada vez que hay un proceso electoral”, reconoció Perotti con respecto a la seguidilla de homicidios y balaceras perpetradas en serie en los últimos días en Rosario. “Seguramente puede haber muchos que añoran volver a tiempos pasados, de más impunidad, de otra forma de manejarse, que no están conformes por cómo estamos combatiendo el delito”, deslizó el gobernador en el acto del 25 de mayo en Santa Fe. Perotti fue invitado por la vicepresidenta Cristina Kirchner pero no concurrió al acto en la Plaza de Mayo.

“Que la gente sepa lo que hay enfrente. Fueron demasiados años de silencio y esto no empezó hace tres años; tiene muchos años y se ha convertido en algo estructural. La dimensión es clave para que todos sepamos a qué nos enfrentamos. La política debería tener muy claro que el enemigo es el delito. Allí no puede haber ni neutralidad ni indiferencia”, agregó Perotti.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, también aprovechó el acto del 25 de mayo para afirmar que los grupos narcos no pueden ordenar cerrar las escuelas. “No podemos permitir que se metan con nuestros chicos, que un preso desde una cárcel defina si un chico va a la escuela o no, si un docente puede dar clases o no. Personas caminando balean una escuela que tiene custodia y no hay ninguna persecución. Amenazan una escuela y demora la investigación, pero mientras tanto la escuela cierra”, aseguró el intendente.

Javkin aludió a los episodios registrados esta semana cuando distintos establecimientos educativos debieron suspender clases luego de amenazas e incluso ataques armados sobre sus fachadas, y expresó que “no habrá paz sin los pibes dentro del aula. Es inadmisible que atenten contra lo más sagrado que tiene que hacer una república: igualar con educación”.

“Quiero decirlo hoy 25 de Mayo, día revolucionario, día de valientes, día de aprender la patria de verdad en los actos escolares. ¿Dónde están los que tienen las armas y tienen que cuidarnos? ¿Dónde más tienen que estar que protegiendo las escuelas y el futuro de los chicos?”, remarcó.