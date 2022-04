Agustín Rossi, el ministro sin cartera, suma influencia en el círculo íntimo del Presidente

Su influencia crece día a día. Su último aporte fue haber convencido al Presidente de dejar de hablar de la interna del Frente de Todos y la pelea con la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hijo, Máximo. “Ni en on ni en off the récord”, fue la recomendación a la que se abrazó Alberto Fernández. Agustín Rossi, “el Chivo”, gana terreno dentro de un esquema reservado para unos pocos, el primer anillo de confianza del Presidente.

Las consultas son permanentes; los diálogos, más frecuentes de lo que se conoce. El Presidente y el exministro de Defensa hablan prácticamente a diario; también se repiten las visitas, sobre todo a la quinta presidencial de Olivos. Otras tantas, las menos, en la Casa Rosada, como sucedió esta semana; lugar que Rossi no pisaba desde hacía dos meses.

Con el correr de las semanas el santafesino se transformó en uno de sus principales asesores, una especie de “consigliere”, sitio que solía ocupar el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, hoy abocado a una agenda totalmente alejada de las urgencias que atraviesan al gobierno nacional. Fernández, según la experiencia de Rossi, solo debería hablar de la gestión. “Quedan 20 meses de gestión, eso es lo que va a evaluar la gente”, dijeron fuentes oficiales.

Agustín Rossi con el diputado Germán Martínez, actual presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos. Martínez responde políticamente a Rossi. Instagram @germanpmartinez

Rossi se ríe cuando le preguntan por su rol. “Reflexiono con él”, minimizó el hombre que durante años fue la principal espada del kirchnerismo en la Cámara de Diputados. No se trata de poner la otra mejilla, sino de ignorar a los conflictivos porque la tensión, según reconoció, será inevitable de aquí a las elecciones.

El jefe del Estado se siente cómodo con Rossi. Desde hace tiempo busca incorporarlo al gabinete nacional, pero por ahora no hará cambios. Según pudo saber LA NACION, le ofreció sumarse como asesor, integrar el listado que lidera Juan Manuel Olmos, pero el exdiputado prefirió seguir con el esquema actual. No estar involucrado de forma diaria en la gestión le permite entrar y salir sin problemas.

La falta de funcionarios decididos a dar la pelea en los medios de comunicación hizo que se transformara en uno de los principales defensores de la gestión. Rossi está convencido de que hay buenas noticias para comunicar a diario. “No tenemos gente que defienda el vaso medio lleno”, se lamentaron fuentes oficiales.

Alberto Fernández y Agustín Rossi Presidencia

El santafesino, figura a la que no se le puede discutir su raíz kirchnerista y su lealtad a Néstor y Cristina Kirchner –con quien recompuso su relación a fin de año–, es uno de los que más insiste para que los ministros salgan a defender la gestión. Hasta ahora, producto de la interna y la falta de liderazgo, es un déficit.

Enfrentado con el gobernador Omar Perotti y La Cámpora en su provincia, Rossi protagonizará un encuentro peronista en apoyo al gobierno nacional y con el objetivo de transmitir que “puede haber un 2023″. El encuentro será mañana en el Mercado del Patio. De esto también habló con el Presidente, que aún no confirmó su presencia.

Sí estarán los ministros Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo; Gabriel Katopodis, de Obras Públicas; Jorge Ferraresi, de Desarrollo Territorial y Hábitat, y Daniel Filmus, de Ciencia, Tecnología e Innovación. También estarán Mercedes Marcó del Pont (AFIP); la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez; y el filósofo y asesor presidencial Ricardo Forster, entre otros.

El objetivo final es fortalecer a Fernández y su gestión. “La elección de 2023 todavía no está jugada”, dijo Rossi, que sostiene que las cartas aún están en manos del Presidente y su equipo.