Agustín Rossi reveló su primera reacción ante la renuncia de Martín Guzmán: “Pensé que era una fake”

El actual director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, contó que la renuncia del ahora exministro de Economía Martín Guzmán lo tomó por sorpresa: “Ninguno de nosotros la esperábamos. Cuando me apareció en Twitter pensé que era una fake, no pensé que quería renunciar” .

El funcionario recordó, en una charla con la emisora Nacional Rock, que el día anterior había estado sentado justo al lado de Guzmán en un acto de la CGT agregó: “Por el diálogo que mantuve con él no me dejó inferir que tuviese esa posibilidad en la cabeza . Cada vez que hablé con él estaba predispuesto a seguir dando batalla”, sumó.

Para Rossi, la decisión final que tomó el exministro “empaña” su labor al frente de la cartera de Economía. “Hizo todo para sacar adelante la gestión. Yo entiendo que en algún momento uno pueda decir ‘me siento agobiado’, ‘me siento abrumado’, ‘no creo que tenga la energía para seguir’, pero cuando uno tiene tomada esa decisión íntima va, se lo transmite al Presidente para que sea él quien defina cuándo y cómo. En menos de 36 horas tuvimos que definir una nueva ministra”.

Tras ello aseguró que la designación de Silvina Batakis “fue una propuesta” del presidente Alberto Fernández “con el consenso, consentimiento” de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Se logró claramente el apoyo de todos los gobernadores, no solo de los nuestros, sino de los opositores que recibieron con beneplácito” su nombramiento, aseguró y prosiguió: “Eso le da a Batakis un caudal político, un apoyo que va a ser muy necesario para gestionar en una economía tan enrarecida como la argentina”.

El funcionario también reconoció que el hecho de que el presidente y la vicepresidenta, “nuestros dos principales líderes”, volvieran a dialogar, si bien “no significa que las diferencias hayan desaparecido”, que encontraron una forma más dialogada, “menos tensionante que la que tuvimos en estos cinco meses; es un dato que para todos los dirigente del Frente de Todos (FdT) es una bocanada, un suspiro de alivio” .

Rossi indicó además que los militantes están “muy contentos con este nuevo escenario” que permite pensar que este año y medio de gestión que queda va a ser “sin tantas tensiones, con más serenidad, y obviamente es bueno para nuestro espacio político porque a partir del diálogo se recupera actitud electoral”.

Luego el funcionario calificó a Batakis como una economista “muy formada, con una trayectoria en la gestión púbica muy importante, donde se destacan los cuatro año con Daniel Scioli, que tiene la energía y la capacidad como para gestionar esta economía”.

El salario básico universal y la oposición

Sobre la propuesta del salario básico universal, Rossi dijo que él lo planteó desde comienzos de este año, aunque lo llama “ingreso para diferenciarlo”. “Que haya una prestación me parece que es un debate que la Argentina debe tener. Tenemos una buena performance porque se genera empleo, pero la pobreza no baja y no se corresponde con lo que pasa con el crecimiento económico”, dijo.

“Claramente, el debate tiene que estar encuadrado en las posibilidades económicas que pueda tener el Estado en un determinado momento. Puede ser un proceso escalonado, un monto que se defina con un porcentaje del PBI. Hay que ver el alcance que tiene, el monto de la prestación, la ingeniería económica”, agregó Rossi.

El titular de la AFI asimismo cuestionó a la oposición por las críticas que circularon durante el sábado y el domingo tras la renuncia de Guzmán. “En 36 horas nosotros resolvimos una renuncia intempestiva en el Ministerio de Economía. Ellos estuvieron todo un fin de semana viendo si cambiaban o no al funcionario. Las reuniones se daban en Olivos mientras que Mauricio Macri estaba en su quinta personal”, dijo sobre el momento en que se aseguraba que Nicolás Dujovne, ministro del gobierno anterior, iba a dejar el cargo.

“Macri estaba, pero el que resolvía y gestionaba era Marcos Peña. ¿Qué hicieron ellos cuando fueron Gobierno para bajar la inflación? “Uy, la deuda con el FMI”, dicen... pero si la tomaron ustedes, el problema lo generaron ustedes. ¿Qué me van a hablar ustedes de un bajo el crecimiento económico si en tres años de Macri hubo recesión?”, cerró Rossi.