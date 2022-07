Agustín Rossi, sobre la llegada de Sergio Massa a Economía y el nuevo gabinete: “Cristina participó activamente en su diseño”

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, se refirió hoy a la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y señaló que la Vicepresidenta avaló los cambios anunciados ayer en el gabinete: “Cristina [Fernández] participó activamente en su diseño”.

Consultado sobre su visión de la nueva configuración del Gabinete, Rossi explicó en declaraciones radiales que refleja “una cohesión” en el Frente de Todos (FdT) que hace un tiempo no se daba. “Cristina participó activamente en este diseño y sale del diálogo entre el presidente Alberto Fernández y Cristina. Este es un gabinete que expresa la totalidad del consenso que se pudiese lograr en nuestro frente”, dijo en diálogo con Radio Urbana.

Ante la pregunta de si Fernández quedó menos representado institucionalmente con respecto a los ingresos en el gabinete de funcionarios del espacio de Cristina Fernández, dijo: “Me resisto a contar soldados caídos de un lado y de otro, a quién pertenecen las bajas y a contar los ascensos”.

Luego, destacó que “el Presidente decidió encarar esta etapa de su gobierno en la fortaleza del FdT” y argumentó: “En el marco de la valoración cualitativa uno podría concluir que lo que el Presidente entendió o vio en esta etapa es que su fortaleza estaba en lo que se había recobrado que era un espíritu de cohesión en el FdT, en el sentir que estábamos todos arriba del mismo barco y que no había destino para ninguno de nosotros si nos bajábamos de él o si encallaba. Entonces decidió que esa nueva cohesión se expresase claramente en el nuevo gabinete”.

Acerca de la manera en que la Ministra de Economía Silvina Batakis, que pasará a ser titular del Banco Nación, fue informada sobre su reemplazo por el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que no fue una manera de destrato y que este tipo de acciones se dan normalmente en la política cuando el contexto lo requiere.

“Batakis tiene un gran reconocimiento dentro del FdT, finalmente esos gestos [de dar un paso al costado] terminan siendo reconocidos en la vida política, es parte de este ejercicio”, naturalizó. Así, habló sobre cómo se enteró él, en julio del año pasado, de que ya no estaba más al frente de la cartera de Defensa ya que Fernández decidió que quienes eran candidatos en las elecciones legislativas deberían dejar sus cargos en el Gabinete nacional.

“A mí no me gustó que cuando estaba entrando en una entrevista en un canal de televisión, el Presidente me dijera me tenía que ir del Ministerio de Defensa. Pero lo entendí. Algunas cosas pueden ser más elegantes o no, pero hay que tener la compresión política del momento. Cuando uno está más cerca de sentirse parte de un engranaje político, estas cosas se terminan entendiendo de manera personal y colectiva”, dijo.

Sobre la vuelta de Daniel Scioli a la embajada argentina en Brasil, luego de ser convocado en junio de urgencia para reemplazar a Matías Kulfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo, dijo que el funcionario también “está acostumbrado a ese tipo de conductas”, dijo y se refirió a cuando en marzo de 2020 el funcionario dejó su banca como diputado nacional para ser embajador.

Noticia en desarrollo