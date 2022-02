Al final Pablo Moyano acordó con una cámara empresarial y no “revienta la Plaza”

Pablo Moyano no liderará este jueves una marcha del gremio de camioneros a la Plaza de Mayo. Por un acuerdo con una de las cámaras empresariales del sector, que se comprometió a seguir abonando las licencias de los trabajadores por coronavirus como enfermedad profesional, no movilizará al sindicato, tras advertirle al presidente Alberto Fernández, la semana pasada, que iba a reventar la plaza si no extendía el decreto vencido que obligaba a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) a cubrir automáticamente a los trabajadores en caso de contagiarse Covid-19.

“La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros ha logrado un importante acuerdo con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), que reconoce y dice que continuarán liquidando la licencia de los trabajadores por la enfermedad Covid-19 como lo venían realizando hasta el vencimiento del decreto presidencial que finalizó el 31 de diciembre y que el gobierno nacional se niega a prorrogar”, informó el sindicato de camioneros en un comunicado.

Moyano, secretario adjunto del gremio que lidera su padre Hugo, afirmó: “Luego de la lucha que hemos mantenido estos últimos 15 días, a los compañeros que en el mes de enero tuvieron descuentos de viáticos, comida y otros ítems, por tener la mala suerte de contagiarse, se les va a reintegrar en los próximos haberes y, a partir de este momento, no se les va a descontar”.

El gremio de los Moyano protagonizó dos marchas, al Ministerio de Trabajo y al de Salud, para exigir la prórroga del decreto presidencial. En la última, el viernes pasado, emplazó al Presidente hasta el jueves, bajo la advertencia de que reventaría la Plaza de Mayo con sus militantes si no firmaba la extensión de la norma.

“Le pedimos al compañero Alberto Fernández que revea esta situación y, si no, el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo hasta que se les devuelva el último centavo a los trabajadores”, sentenció Moyano el viernes, frente al Ministerio de Salud.

Tras el acuerdo con Faetyl (las otras cámaras del sector del transporte son Fadeeac y Catac, a las que no se menciona en el comunicado del gremio), Moyano felicitó a los trabajadores de su sindicato. “Quiero felicitar y saludar a todas las ramas de la actividad y a los compañeros de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros que participaron de las dos masivas marchas”.