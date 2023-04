Alberto Fernández, al inaugurar la nueva terminal de Ezeiza: “Que salga por acá la menor cantidad de argentinos, porque no sobran dólares”

escuchar

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy la inauguración de la nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que duplicará su capacidad operativa hasta llegar a 30 millones de pasajeras y pasajeros por año. En ese contexto, Fernández pidió: “ Que salga por acá la menor cantidad de argentinos, porque no sobran dólares ”.

El mandatario, que estuvo acompañado por el ministro de Transporte, Diego Giuliano, el presidente de Aeropuertos 2000, Martín Eurnekian, y el creador de esa empresa, Eduardo Eurnekian, dijo: “Queremos que acá arriben ciudadanos del mundo y que salgan argentinos a conocer el mundo... en este tiempo que vivimos, [que salga] la menor cantidad posible, porque no nos están sobrando los dólares. Pero que sí, que puedan disfrutar del mundo quienes puedan hacerlo”.

Durante su discurso de este mediodía, el mandatario no quiso reconocer que el mayor avance de esta obra se dio durante la administración de Mauricio Macri, aunque dijo: “Las obras no son de un gobierno; son de los argentinos. Qué importa quién lo empezó, lo importante es concluirlo y qué se vuelva realidad”.

El jefe de Estado señaló que “la Argentina está viviendo un tiempo de crecimiento de desarrollo, difícil”, porque el impacto de la sequía en la cosecha de soja “ha complicado la economía”, pero subrayó que el país tiene “un futuro formidable”.

“El país necesita mucho de estos empresarios argentinos que son los que invierten, dan trabajo y hacen crecer al país, sin olvidarse de los que más necesitan y de los postergados”, dijo Fernández al destacar la figura del empresario que condujo Aeropuertos 2000 durante varias décadas.

Al referirse a la nueva terminal, el mandatario señaló que es la “más grande de América Latina” y dijo que es un “orgullo” para los argentinos.

“Es una obra que no iniciamos nosotros, sufrió vicisitudes. Se paralizó por cuestiones económicas y no nos asombra. El 70% de la obra pública estaba paralizada por cuestiones económicas. Pero nosotros, a diferencia de otros, no paramos las obras. Las obras que hacían falta, no importa quien las había iniciado, lo importante era terminarlas”, señaló.

El Presidente recordó que “así como me encontré con esta obra paralizada, también me encontré con 10 mil casas” en la misma situación y remarcó que actualmente “hay 140 mil que se están construyendo y que seguramente la entregarán quienes sigan después de nosotros, porque estas obras no son de un gobierno, son del pueblo argentino”.

Se refirió luego a Aerolíneas Argentinas: “Tenemos una línea de bandera que protegemos y cuidamos y todos los días nos damos cuenta de lo importante y necesaria que es. Aquellos que decían que Aerolíneas Argentinas era una caja negra en la que todo se perdía, ven que hoy puede ser una compañía que presta servicio a todos los argentinos, que puede ser rentable y que cada vez necesita menos del Estado argentino”, destacó.

“Hay que dejar de mentirnos, porque cuando uno mira el mundo, ve como los estados socorrieron a todas las aerolíneas y todos los Estados pusieron dinero para sostenerlas y que no se fundan”, aseveró.

La obra en Ezeiza

La obra en el aeropuerto de Ezeiza demandó una inversión de 230 millones de dólares y comenzará a operar el lunes 17 de abril, tanto para los servicios internacionales, como para los de cabotaje.

El nuevo complejo, de 50.000 metros cuadrados demandó para su construcción el trabajo de más de 2500 personas.

La nueva terminal de partidas de Ezeiza se destaca con sus 230 metros de longitud y 45 metros de altura. Tiene capacidad para procesar 30 millones de pasajeros al año, ya que los procesos de embarque se realizan en menor tiempo, mejorándolos sustancialmente.

El primer vuelo en utilizar la nueva terminal será el servicio a Cancún de Aerolíneas que despegará el lunes a las 21.50.

LA NACION