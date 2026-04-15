Alberto Fernández criticó al Gobierno por el 3,4% de inflación de marzo y apuntó contra Karina Milei

El expresidente Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei por el dato de 3,4% de inflación de marzo publicado este martes por el Indec. “¿Esto no es inflación?”, se preguntó el exmandatario en X y asoció el porcentaje de aumento del IPC con la cifra que presuntamente cobraba Karina Milei por coimas en la causa que investiga la Justicia por irregularidades en Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“¿Esto no es inflación? Milei, el 3% que dicen que pide tu hermana ya llegó a todos los argentinos, pero en forma de inflación”, sostuvo Fernández.

Por otra parte, el expresidente cuestionó la decisión del jefe de Estado de mantener el rumbo económico: “No olvides la enseñanza de Einstein ‘Si seguís haciendo lo mismo….’“, indicó.

El expresidente Alberto Fernández señaló el dato de inflación de marzo X Alberto Fernández

El mensaje del expresidente fue publicado en su cuenta oficial de X, en respuesta a una publicación previa que incluía un video del Presidente en el que afirmaba: “Esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios por cambio de precios relativos”.

Este martes el Indec publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que marcó una inflación de 3,4% en marzo. El dato implicó una aceleración respecto de los meses previos y se convirtió en el registro más alto en lo que va de 2026, además de extender a diez meses consecutivos el período sin descensos en la variación mensual de precios.

Este martes el Indec publicó el Índice de Precios al Consumidor, que marcó una inflación de 3,4% en marzo Daniel Basualdo

En el primer trimestre del año, el indicador acumuló un 9,4%, una cifra cercana a la variación proyectada para todo 2026 por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el proyecto de presupuesto. A nivel interanual, en tanto, el incremento del IPC alcanzó el 32,6%, según informó el organismo estadístico.

El dato de marzo también se ubicó por encima de las expectativas del mercado -según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA-, que anticipaban una suba en torno al 3%.

Javier Milei sostuvo que el dato de inflación de marzo "es malo" X Javier Milei

La suba registrada en marzo fue, además, la más elevada en un año, desde marzo de 2025, cuando el índice había alcanzado el 3,7% en un contexto marcado por la volatilidad cambiaria y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En aquel momento, el propio ministro Caputo había anticipado modificaciones en el esquema cambiario, lo que impactó en la formación de precios.

Entre los rubros que más aumentaron durante el mes se destacaron Educación (12,1%), Transporte (4,1%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%). En el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba fue de 3,4%, con incrementos puntuales en la carne que llegaron hasta el 8%, de acuerdo con relevamientos privados.

Tras la publicación del informe, el presidente Javier Milei se refirió al dato en su cuenta oficial de X y reconoció el impacto del número difundido. “El dato es malo”, escribió. Luego agregó: “El dato no nos gusta, ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”.