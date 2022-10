Alberto Fernández apuntó duramente contra Mauricio Macri: “En nombre de la libertad quieren imponer el autoritarismo del dinero”

escuchar

En un Día de la Lealtad Peronista donde las distintas terminales del Gobierno se dispersaron en una multiplicidad de actos para conmemorar la fecha y escaseó la unidad, el presidente Alberto Fernández llegó a Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, para anunciar obras e inaugurar la finalización de la autopista que une esa localidad con Ezeiza. Allí emitió un fuerte discurso dirigido a la oposición y, sobre todo, al exmandatario Mauricio Macri. “En nombre de la libertad quieren imponer el autoritarismo del dinero y la ignorancia”, afirmó Fernández, quien incluso citó partes del último libro del dirigente de Pro, Para qué, y lo fustigó por sus expresiones.

Además, ratificó los anuncios que había adelantado ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, quien estuvo sentado a su lado esta mañana: un bono “para los sectores más vulnerables”, la suba en el piso de Ganancias y un plan de cuotas fijas para compra de electrodomésticos.

Acompañado también por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, por el gobernador Axel Kicillof y por la intendenta local Marisa Fassi, Fernández hizo un racconto por la historia del peronismo y encendió su discurso en el tramo final.

“En estos días donde muchas voces se lazan reclamando libertad... Han aparecido una serie de personajes que dicen que parece que la libertad en la Argentina no existiera y que lo que necesitamos para crecer es libertad. Esos cultores de ese falso liberalismo”, introdujo el Presidente, que indicó: “Nadie quiere más libertad que nosotros, eh”.

Fue en ese momento cuando, en un tono similar al que había utilizado durante el Coloquio de IDEA, aseveró que su gobierno no espió, no creó causas ni mesas judiciales, ni encarceló opositores para silenciarlos. “Los que hacen eso son los que reclaman libertades. Ellos son. Yo amo la libertad como cualquier peronista. Nunca llegamos al poder si no fue por el sufragio, nunca fuimos parte de ningún golpe. Nos persiguieron, nos encarcelaron, nos torturaron, nos exiliaron, pero no fuimos parte de nada de eso. Por eso siento que, en nombre de la libertad, quieren imponer el autoritarismo del dinero y la ignorancia, y no quiero eso para mi país”, aseveró, como un dardo hacia la oposición.

Después, destacó el rol de la Argentina en un mundo que fue atravesado por la pandemia y ahora con la guerra, sobre todo en relación con la producción de alimentos y de energía. E incluso se atrevió a hacer un chiste, al decir que Vaca Muerta es “la vaca más viva de todas” porque “nos puede dar de comer los años que vienen”.

El libro de Macri: “Mirá a lo que te animaste”

Convencido de que una sociedad donde solo se desarrollan unos pocos es “una estafa”, Fernández entró en el momento más álgido de su alocución cuando se refirió a pasajes del libro de Macri. “Este fin de semana hice algo que a los peronistas nos da un dolor de estómago. Dije: ‘Vamos a hacerlo, a ver qué dice’. Me fui a ver el libro del expresidente, a ver qué nos propone”, comenzó.

“Macri no piensa como nosotros. Quiere volver a terminar con el Estado, ponerle fin a la aerolínea de bandera; lo intentó una vez y dejó sin comunicación a muchas provincias. Quiere terminar con los ferrocarriles; ya lo hizo también y dejó incomunicados a muchos pueblos que tienen hoy a su estación convertida en museo, cuando debería pasar un tren”, siguió.

Entonces fue ahí cuando comenzó con las citas textuales. “Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con la legislación en materia laboral, previsional y fiscal, y lo vamos a hacer de entrada”, fue la primera frase que leyó del libro. Después, el Presidente analizó: “¡Caray! Resulta que vamos a terminar con los derechos de nuestros trabajadores, de nuestras mujeres, derechos que hemos otorgado en este tiempo”.

Seguro de que la Argentina “hizo la diferencia” cuando implementó los derechos laborales y la educación pública, Fernández siguió: “Fuimos distintos por eso. ¿Hay que terminar con eso? Me asombra que lo digan, más me asombra que lo escriban y lo firmen”.

En ese sentido, aprovechó el 17 de octubre y les pidió a los trabajadores “que no se dejen confundir”, pese a que admitió que existe “desencanto” por el dolor de la pandemia y de la guerra, además de por las “deudas” que recibió su administración. “Que no nos confundan: nunca podemos hacer una mejor sociedad restringiendo los derechos de los que viven en esa sociedad”, planteó.

Pero eso no fue todo. El Presidente continuó con la lectura. “No le alcanzó semejante barrabasada. Dice [Macri], sin ningún tapujo: ‘Las empresas del Estado van a ser gestionadas por privados’. ¡Ah bueno!, ya vimos lo que pasa, ya lo vimos con el Correo”, manifestó.

Después aseguró que Macri plantea en su libro terminar con las políticas sociales y con el derecho a la protesta. “¡Amigo, mirá a lo que te animaste! Vamos a dejar a la intemperie a los que necesitan el auxilio del Estado, cuando las situaciones que ellos crean los ponen en la miseria. Y no los vamos a dejar protestar. ¡Qué linda propuesta!”, ironizó Fernández.

Por último, indicó que el expresidente plantea que las industrias deben saber que su tiempo para ser competitivas llegó a su fin. “¡Clink, caja!”, chicaneó. “La industria que nosotros ayudamos a recuperar. [Macri] cerró 23.000 Pymes, 80% del trabajo argentino. Él las cerró. Los llevó al fondo del pozo. Nosotros recuperamos Pymes, industrias. ¿Qué país nos están proponiendo los cultores de la libertad?”, se quejó Fernández.

Anuncios económicos

Escoltado por Massa, el Presidente hizo anuncios en el plano económico, al admitir que “algunos la están pasando mal” y al afirmar que trabaja “todos los días” para detener la inflación, que “carcome el ingreso” de los asalariados. “Quiero decirle a cada trabajador y trabajadora que no estamos olvidándonos de ellos. Las paritarias están abiertas y funcionan libremente. Queremos que con esas paritarias los salarios le sigan ganando a la inflación para desarrollar la Argentina”, indicó.

“Para los asalariados hemos tomado la decisión de adelantar la suba del mínimo no imponible para que, ante el crecimiento de la inflación, los sueldos y aumentos no se vean atrapados”, precisó Fernández en cuanto a un anuncio que hizo ayer Massa. El piso será de 330.000 pesos y comenzará a regir en noviembre. Esta semana el Presidente se reunirá con los dirigentes gremiales para discutir los aumentos salariales, según explicó.

Además, sostuvo que también esta semana el Gobierno reforzará la ayuda social. “Habrá un bono para los sectores más vulnerables, que no reciben ninguna ayuda del Estado. Queremos que nadie quede olvidado. Vamos a sacar este bono y vamos a llegar a los más marginados, olvidados, a los más postergados”, anunció Fernández, que también dijo que se redoblará la inversión en máquinas y herramientas para la economía popular. “Solo el trabajo dignifica, y en la medida que demos más trabajo y se formalice más rápidamente, mejor será”, expresó.

En tanto, anunció un plan para adquirir electrodomésticos. “Como creemos en la producción y el trabajo, y en el disfrute, vamos a poner en marcha un programa de consumo masivo de electrodomésticos, con tasa subsidiada. Queremos promover la industria, dar trabajo, pero que todos puedan acceder en cuotas fijas a un TV, a un aire acondicionado de bajo consumo, a un celular. Así que vamos a hacerlo en 30 cuotas fijas, que vamos a lanzar en los próximos días, para que todos puedan acceder al mejor TV si quieren ver el Mundial”, detalló.

Por último, el Presidente confirmó que buscará dialogar con el FMI para evaluar el acuerdo que selló el exministro Martín Guzmán. “Vamos a seguir discutiendo con los organismos internacionales, defendiendo nuestros derechos; porque la guerra, entre energía, alimentos, fertilizantes, a la Argentina le costó 5000 millones de dólares”, remarcó y acotó: “Vamos a discutir con el Fondo, con todos los que tengamos que discutir, para que entiendan que una inversión no es un gasto”.

Para cerrar, Fernández dijo: “Estamos invirtiendo en calidad de vida de los argentinos y argentinas, y somos peronistas. No podemos olvidarlo. Primero los últimos, primero los argentinos y argentinas. Vamos a seguir creciendo por más de que los que nos proponen libertad sigan mintiendo”.

Las obras

La Autopista Ezeiza-Cañuelas se inició en febrero pasado y finalizó en octubre, con una inversión de 811 millones de pesos. Pertenecía al esquema de Participación Público Privada (PPP) impulsado por la administración macrista, que dio de baja Katopodis. Además se incluyó en el anuncio de este lunes la renovación de la calzada del Puente La Pérgola, que se encontraba cerrado al tránsito por el deterioro del pavimento.

Por otra parte, informaron el financiamiento en el municipio bonaerense de Almirante Brown para la puesta en valor del Hogar Eva Perón, una residencia de larga estadía destinada al cuidado integral de 72 personas mayores que no cuentan con obra social, ni recursos, para acceder a estas prestaciones. Se estima que el proceso de licitación iniciará en enero del año próximo y que la construcción comenzará en abril de 2023 y finalizará en octubre de 2024.

El Presidente además dio inicio a la Obra de Travesía Urbana sobre la Ruta Nacional 152 en la localidad pampeana de General Acha, por una inversión de 580 millones de pesos, que se inició en mayo pasado y estiman que finalice en mayo de 2023.

También a través de una comunicación online se inauguró del Jardín de Infantes N° 88 en el Barrio Virgen del Valle, en la capital riojana. La obra, que inició en julio del 2021 y finalizó en octubre de este año, contó con una inversión de 47,3 millones de pesos, según Télam, y permitirá incluir a 120 niñas y niños, 60 por cada turno.

En el acto se presentó incluso la nueva terminal de ómnibus de Villaguay, Entre Ríos, que fue renovada con una inversión de 175 millones de pesos.

LA NACION