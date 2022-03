Alberto Fernández compartió un categórico mensaje que pide el alineamiento de todos los funcionarios

El presidente Alberto Fernández compartió un categórico mensaje en las redes sociales en medio de su cruce con La Cámpora a partir de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Todos los funcionarios tienen la obligación de estar alineados con el Presidente”, afirmó Leandro Santoro, declaración que el mandatario retuiteó en su cuenta.

La declaración tiene lugar en medio de los fuertes cortocircuitos que hubo en la coalición oficialista desde que el Gobierno anunció un acuerdo con el Fondo, hecho que desencadenó la salida de Máximo Kirchner como jefe de la bancada oficialista. La Cámpora votó en contra del proyecto oficial el viernes en el Congreso.

“No solamente estuvo mal la decisión de no acompañar al acuerdo con el FMI, porque el motivo ameritaba que se lo acompañe, si no que además también para que un Gobierno sea efectivo y eficiente en su gestión requiere que todos sus funcionarios estén alineados con el Presidente”, afirmó Santoro en declaraciones a Radio con Vos.

Alberto Fernández retuiteó una fuerte declaración de Leandro Santoro. Twitter

Este sábado, Andrés “El Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y alto dirigente de La Cámpora, cuestionó al Gobierno por no repudiar lo suficiente el ataque contra el despacho de Cristina Kirchner durante la sesión en la Cámara Diputados por el acuerdo con el FMI. “Aturde el silencio”, dijo. El ministro de Seguridad, Alberto Fernández, y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, le contestaron.

En medio de ese cruce, Leandro Santoro consideró un “error político” el rechazo de Máximo Kirchner al acuerdo con el FMI. Contó que le pidió una reunión a solas, que charlaron sobre la cuestión y que él le dio sus motivos. Si bien dijo que tienen una buena relación, reiteró su disconformidad con la renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados.

Para Santoro, el oficialismo tiene el desafío de “recrear unidad” tras el quiebre exhibido en la votación del acuerdo con el FMI. En ese sentido, señaló que apuesta a “construir puentes”. “Si el Frente de todos no logra recrear unidad, va a ser muy difícil que esté competitivo en el 2023 y que tenga muchas herramientas de gobernabilidad en este año y medio que resta de mandato”.

El legislador, que además forma parte del círculo íntimo del Presidente, reconoció que puede haber interrogantes sobre la solidez de la coalición. “Por más que se tenga una sospecha, yo estoy obligado a trabajar hasta el último minuto por la unidad. Tengo que ser cuidadoso en las declaraciones para no conspirar contra los intereses partidarios nuestros”.

Santoro mandó un mensaje no solo a La Cámpora sino también al sector de Juan Grabois (Patria Grande) y a la Corriente Clasista y Combativa, que también integran el Frente de Todos, y que votaron en contra del pacto con el organismo de crédito con base en Washington. El legislador insistió en que mostrarse divididos en la sesión es un “error” que va “en detrimento de la eficacia de la gestión pública”.

“El bloque oficialista tiene la responsabilidad de dar la discusión dentro del bloque si es que hay disidencias pero luego de saldarlas tienen que salir de cara a la sociedad a defender la posición del Gobierno. Todos los funcionarios tienen la obligación de estar alineados con el Presidente y el bloque oficialista tiene la responsabilidad de respaldar las políticas que el Gobierno le propone a la sociedad”, expresó.

Según Santoro, la sociedad percibe que “la política está demasiado enroscada en sus propios temas”, un aspecto que, dijo, debilita a todos los partidos en su conjunto. En esa línea, sostuvo que algo similar ocurre en Juntos por el Cambio a partir de las fricciones entre el radicalismo y el partido PRO.