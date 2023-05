Alberto Fernández atacó a Javier Milei y al macrismo: “No le entreguen el país a los mentirosos”

escuchar

El presidente Alberto Fernández llegó a la ciudad de Santa Rosa para inaugurar junto al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto -reelecto en las elecciones del domingo- el nuevo Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la capital provincial. En su discurso frente al público presente, el mandatario argentino lanzó un claro ataque contra Javier Milei: “Toda la prédica es de que estamos muertos. Ha aparecido un personaje, un energúmeno, y los medios hacen todo lo posible para mostrarlo en un lugar preponderante de la política”.

“Dice barrabasadas, está a favor de la venta de órganos, quiere derrumbar el Banco Central y dolarizar. Pero cuando sus candidatos van a las elecciones, muestran lo que realmente son”, afirmó, en alusión al resultado en las urnas en las últimas elecciones provinciales.

Alberto Fernández atacó a Javier Milei

El presidente también la emprendió contra la oposición al señalar que son “los que quieren hacer creer que tienen la solución a los problemas que ellos han creado”. “El pueblo no se equivoca”, dijo después, en referencia a las elecciones que consagraron el triunfo del peronismo en La Pampa y aprovechó para felicitar a Ziliotto y al intendente de Santa Rosa, quien también fue reelecto en su cargo.

“Felicitaciones, maestro, has tenido un gran triunfo” le dijo el presidente a Ziliotto, y luego agregó: “Felicitaciones a los pampeanos y pampeanas han sabido elegir muy bien. Nos dieron un día de alegría ayer en un momento donde toda la prédica es que estamos muertos y no tenemos posibilidad de ganar”.

Alberto Fernández felicitó a los pampeanos y pampeanas por el triunfo en las elecciones del domingo del actual gobernador Sergio Ziliotto captura casa

En su visita a Santa Rosa, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, la ministro de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Santiago Maggiotti y el intendente local, Luciano di Napoli.

Fernández destacó además en su discurso el rol del Estado: “El mercado no lo regula todo” y en referencia al Centro Territorial de Políticas de Género que estaba inaugurando, aseveró: “Estas obras al mercado no le importan, porque no da utilidad. El mercado no se ocupa de eso. Es el Estado, cuando está presente, el que resuelve los problemas de la gente”.

“No estamos en nada arrepentidos de invertir un centavo en la construcción de esto”, señaló sobre el Centro Territorial, y añadió: “No es un gasto, es inversión para salvar a una mujer y sus hijos de las garras de un maltratador. Nada más digno que hacer eso”.

Y sobre el final de su discurso arremetió con un feroz ataque contra Juntos por el Cambio y el macrismo. “Falta elegir el destino del país. No le entreguen el país a los que dicen que pueden resolver la inflación en cinco minutos. Antes, llegaron al gobierno mintiendo. Ahora ni siquiera ocultan las fechorías que quieren hacer. Dicen que quieren quitarle derechos. Que quieren sacar indemnizaciones, que no quieren sindicatos. Lo escuché a un expresidente [por Macri] decir eso”, advirtió.

El discurso completo de Alberto Fernández en La Pampa

“No les crean, ustedes ya vieron lo que hacen cuando llegan al gobierno -continuó el mandatario-. Un gobierno no se hace maltratando a la gente, se hace con la gente, no se hace despreciando a los que menos tienen, sino abrazándolos. Se construye amparando al que necesita ese auxilio. Los peronistas sabemos cómo hacerlo y nunca vamos a renegar de eso, porque sabemos que donde hay una necesidad hay un derecho”.

¡Feliz de visitarte y compartir unidos este triunfo tan importante querido gobernador @ZiliottoSergio!



Hoy inauguraremos el primer Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la grandiosa tierra pampeana, en Santa Rosa. pic.twitter.com/s7mFH9VG0r — Alberto Fernández (@alferdez) May 15, 2023

“Feliz de visitarte y compartir unidos este triunfo tan importante querido gobernador, Sergio Ziliotto, había escrito poco tiempo antes Fernández en su cuenta de Twitter, donde, además de anunciar su visita a La Pampa, saludaba al gobernador, que fue reelecto este domingo en ese cargo con el 47 por ciento de los votos.

En la previa de la alocución de Fernández, había tomado la palabra el gobernador pampeano, que señaló que la inauguración del Centro de Políticas de Género y Diversidad era parte de una política de estado que casualmente ayer la ciudadanía de La Pampa ha ratificado una vez mas”.

Por su parte, la ministra Género y Diversidad, Ayelén Mazzina también hizo referencia al triunfo electoral peronista en La Pampa y aprovechó para fustigar a la justicia, por la suspensión de las elecciones para gobernador en San Juan y Tucumán. “El pueblo de la Pampa volvió a reivindicar la necesidad de la democracia. No nos comamos la curva de los medios ni de los sectores que quieren hacer tambalear a este gran proyecto nacional, peronista y por supuesto, de la gente”.

LA NACION