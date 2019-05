El ahora candidato a presidente dijo que "todos hicieron la lectura del reencuentro político y nadie hizo la lectura del reencuentro humano" Fuente: Archivo

Tras el anuncio de la expresidenta Cristina Kirchner, quien ayer en un mensaje de video confirmó que se presentará en las elecciones de octubre para ocupar el cargo de vicepresidente como compañera de fórmula de Alberto Fernández, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner habló hoy sobre su distanciamiento con la exmandataria y sobre su reconciliación.

En una entrevista publicada por Página 12, Fernández aseguró que se reencontró con Cristina en diciembre de 2017 y dijo: "Pasaron nueve años sin vernos, casi 10, ese tiempo hizo que el reencuentro haya sido un reencuentro donde recuperamos la amistad que habíamos tenido, el afecto, donde saldamos todo lo que nos cuestionamos, lo que nos permite trabajar con mucha confianza el uno con el otro. Me emocionó mucho, mucho, el ofrecimiento de Cristina".

Asimismo, el ahora candidato presidencial admitió que durante el gobierno de Néstor Kirchner él había forjado un vínculo muy fuerte con la actual senadora, razón por la cual varios dentro del espacio político lo acusaban de estar más de su lado que junto con el presidente: "La conocí casi antes que a Néstor y tejí un vínculo de amistad, después el cariño que tuve con Néstor fue inconmensurable. Tanto fue así que los pingüinos me decían que yo era un Cristino".

Fernández además se refirió a las razones que lo llevaron a distanciarse de Cristina y admitió: "Me pasó lo que les pasó a muchos argentinos que se pelearon entre amigos porque la política no los ponía de acuerdo. La diferencia es que era una discusión entre una presidente y un jefe de Gabinete que eran amigos, pero teníamos los dos esa envergadura institucional".

"Fue muy cruel lo que nos pasó. Yo no la pasé bien estos casi diez años, pero el reencuentro fue enorme", dijo y de quejó porque "todos hicieron la lectura del reencuentro político y nadie hizo la lectura del reencuentro humano".

Al referirse al video que grabó la expresidenta para anunciar su decisión se ir por la vicepresidencia, Fernández indicó: "Me encantó ayudarla en este tiempo a salir del lugar en la que la estaban poniendo. Hoy (por ayer) volví a hablar con ella después de ver el video y me volví a emocionar y sólo le dije 'Gracias, gracias por la amistad que pudimos recomponer'".

Además, el exfuncionario del gobierno de Néstor Kirchner, quien abandonó el espacio para acercarse a Sergio Massa, dijo que "lo que a muchos les cuesta entender es que dos personas que se aprecian y se valoran y se respetan un día pueden encontrar un punto de acuerdo para trabajar juntos como trabajaron años antes" y aseveró: "Soy el mismo Alberto Fernández que elogiaban cuando cuestionaba a Cristina y ahora, que me acerco a Cristina, me han convertido en un demonio. Pero no es mi problema. Es un problema de ellos que deben resolver con un psicólogo".

Ayer, en un video publicado en sus redes sociales que dura poco más de 12 minutos, Cristina Kirchner anunció que será candidata a vicepresidenta en una fórmula que encabezará Fernández y convocó a los "más amplios sectores" para "no solo ganar la elección" de octubre sino para "gobernar" a partir de diciembre "un país en ruinas".

