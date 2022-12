Alberto Fernández dijo que no indultará a Milagro Sala: “La Constitución no me lo permite”

escuchar

La Corte dejó firme la semana pasada por unanimidad la condena contra Milagro Sala, a quien la justicia jujeña encontró culpable de los delitos de asociación ilícita, extorsión y fraude. El tribunal que la juzgó consideró probado que ella lideró, entre 2013 y 2015, una asociación destinada a cometer delitos. Lo hizo desde la Tupac Amaru, organización que creció en fondos y militantes durante los gobiernos kirchneristas.

El tribunal también encontró a Sala culpable de haber extorsionado a cooperativistas para hacerse de los fondos que recibían del Estado, que terminaban en poder de Sala y sus cómplices; entre ellos, a Cristian Chorolque, Leopoldo Jacinto Basualdo y Julia del Carmen Gutiérrez.

“Tengo la convicción de que todo el proceso judicial contra Milagro Sala estuvo plagado de un tinte político inadmisible. La Corte me prohibe, no puedo indultar por que intervino la justicia provincial. Soy un hombre de derecho y no puedo vulnerar lo que dice la Constitución, con mucho pesar lo digo”, señaló hoy Alberto Fernández en radio Con Vos. De esta manera, echa por tierras las presiones de un sector del kirchenrismo que apoyó el reclamo de la Tupac Amaru para que se indulte a la dirigente social. Andrés Larroque, ministro de Axel Kicillof y jerárquico de La Cámpora, fue uno de los que avaló el reclamo.

Fernández se encuentra entonces con un obstáculo para indultar a Sala: ella fue condenada por la justicia provincial, no la federal. La decisión estaría entonces fuera de su jurisdicción. El Presidente defiende a Sala y este año, en junio, viajó incluso a visitarla a Jujuy cuando estuvo internada, pero dijo: “Yo no puedo indultar a Milagro Sala, les pido a todos los compañeros y compañeras que piden que la indulte que lean la Constitución. Milagro Sala ha sido juzgada por tribunales provinciales y quien puede indultarla es el gobernador de la provincia”.

Acampe en Plaza de Mayo

La organización Túpac Amaru comenzará hoy un acampe de tres días en Plaza de Mayo para pedir un indulto presidencial en favor de Milagro Sala, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena de 13 años de cárcel contra la dirigente social en una causa por “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”. La actividad estaba prevista para ayer, pero se postergó por los festejos por la obtención del Mundial de Qatar por parte de la selección argentina de fútbol.

La manifestación comenzará esta tarde a las 16 con una concentración en la intersección de las avenida de Mayo y 9 de Julio, para marchar hacia Plaza de Mayo, donde acamparán hasta el viernes para reclamar el indulto a Milagro Sala.

La decisión de acampar en Plaza de Mayo había sido anunciada el viernes pasado en una conferencia de prensa en la sede porteña de la agrupación, donde diversos referentes políticos y gremiales pidieron que Milagro Sala sea beneficiada antes de fin de año con un indulto por parte del presidente Alberto Fernández.

La solicitud de indulto presidencial se da luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme una condena de 13 años en contra de Sala por “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”, en la causa denominada “Pibes Villeros”.La defensa de la líder de la Túpac Amaru denunció que el máximo tribunal, en su resolución, no abordó las irregularidades que se evidenciaron en el proceso judicial.

LA NACION

