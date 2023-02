Alberto Fernández disparó un nuevo dardo contra Mauricio Macri: “Yo no ando besando el asfalto”

escuchar

Desde Entre Ríos, el presidente Alberto Fernández buscó mostrar una imagen de gestión al entregar nuevas viviendas y fue ahí que lanzó un nuevo dardo al exmandatario Mauricio Macri. “Yo no ando besando el asfalto”, dijo el dirigente del Frente de Todos, irónico, en relación a aquella vez en que el referente de Pro se agachó y tocó el pavimento del Paseo del Bajo, cuando era titular del Ejecutivo y señaló que la obra “no era relato”.

Asimismo, el Presidente pidió cohesión a sus socios de la coalición luego de que esta mañana dijera en una entrevista que no tenía intenciones de meterse en la interna de su espacio. “No volvamos a ser otra batalla de Caseros”, sostuvo en cuanto a aquel enfrentamiento entre Juan Manuel de Rosas y Justo José de Urquiza.

Tras mostrarse feliz por inaugurar viviendas, Fernández volvió a remarcar los efectos que tuvieron la pandemia y la guerra sobre la actividad económica y así avanzó en su discurso, mientras destacó las políticas de su administración, como el ATP, durante esos períodos. Asimismo, puntualizó en que 22 millones de argentinos se movilizaron durante enero y en que se espera que 13 millones más lo hagan en febrero, en el marco de las vacaciones de verano. “A mí eso me pone muy feliz porque es gente que busca un tiempo de alegría después de un tiempo tan difícil, me pone muy contento porque me encanta ver que la capacidad hotelera y gastronómica están al máximo, porque significa más trabajo para argentinos y argentinas”, indicó.

Al igual que lo había hecho más temprano en el reportaje radial, Fernández puntualizó en que su gestión tiene 5800 obras públicas desarrolladas, con 2900 terminadas y fue ahí cuando lanzó: “No es que prometemos. No ando besando el asfalto, prefiero que lo transiten camiones, autos, los que lo necesiten”. Fue una clara alusión a cuando en 2019, en la inauguración del Paseo del Bajo, Macri, mientras tocaba el pavimento, dijo: “Esto no es relato, es real. Esto que estoy tocando acá es real. Y está bien hecho y va a durar muchísimos años”.

Convencido de que los argentinos necesitan respuestas, más allá de las banderas de sus partidos, Fernández consideró que 40% de los ciudadanos están “a la deriva, confundidos, sin certeza del futuro y con desconfianza”. Al respecto de ese porcentaje, acotó: “Han vivido un momento ingrato, sienten que la política no les da respuesta, ponen todo en una misma bolsa y dicen: ‘La política es todo lo mismo y no, no es todo lo mismo’”.

En el último tramo de su discurso, Fernández envió un mensaje para el resto de las terminales del Frente de Todos: “Les pido que esta vez no volvamos a ser otra batalla de Caseros, evitémosla, no nos dividamos más, trabajemos juntos. En la calle codo a codo, somos mucho más que dos”.

