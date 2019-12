El encuentro se hizo en Casa Rosada Crédito: Presidencia

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, en la que participan más de 60 personas.

La reunión, que se hizo en el Salón Sur de la Casa Rosada, contó con la presencia de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el empresario Marcelo Tinelli, la chef Narda Lepes y el escritor Martín Caparrós.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, presidió el Consejo, y también asistieron, entre otros, Sonia Alesso (Ctera); la exsenadora Hilda "Chiche" Duhalde; Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA); el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; el monseñor Carlos Tissera (Cáritas); y el diputado Sergio Massa.

Entre los funcionarios del gabinete, presentes estuvieron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Salud, Ginés González García, y de Educación, Nicolás Trotta.

Tras el encuentro, hubo una conferencia de prensa en la que participaron Arroyo, Victoria Tolosa Paz, Lepes, Caparrós y Alesso.

El ministro de Desarrollo Social dijo hoy que se irá "cubriendo todo el país" con las tarjetas alimentarias, para beneficiar a 2 millones de chicos, y anunció que en el mes de marzo "ya estará cubierto el 80 por ciento".

"Creemos, no tenemos el dato, que aumentó un 20 por ciento, en los últimos dos meses, la cantidad de personas que asisten a los comedores", detalló Arroyo, que remarcó que no depende de Consejo que no suban los precios de los alimentos incluidos en el listado.

Ante la consulta de si consideraba que esta vez la iniciativa oficial de bajar el hambre funcionaría, Caparrós respondió: "No estoy para validar nada. Es porque estoy entusiasmado con que un presidente lo considere una tarea prioritaria. Que lo logren, o no, me escapa. Que hayan decidido que les importa mucho y lanzarse a esta tarea es algo que tenemos que apoyar todos los que podamos desde alguna manera distinta".

"Esto no es un eslogan. Es empezar a trabajar. Cuando se hace eso, uno no sabe dónde va a terminar. Trabajar es muy distinto a no hacerlo", cerró el escritor.

"Olvidémonos de nosotros", el pedido de Alberto

El Presidente remarcó: "Por una vez olvidémonos de nosotros, de quiénes somos, de cómo pensamos y qué representamos. Y admitamos lo indigno que es ser parte de una sociedad que no se preocupa por la gente que pasa hambre".

También estuvieron presentes en el encuentro Vanesa Herrera Noble, Esteban "Gringo" Castro (CTEP), Isaack Rudnik (Icepsi), Jaime Perczyk (Universidad Nacional de Hurlingham), Jorge Knoblovits (DAIA), Daniel Funes de Rioja (Copal), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Carlos Achetoni (Federación Agraria), Juan Vasco Martínez (Supermercadistas) y Pablo Narvaja (Pastoral Social), entre otros.

Sobre el plan, dijeron que busca garantizar la alimentación a través de la Tarjeta Alimentaria, que se recarga mensualmente y está habilitada exclusivamente para la compra de alimentos. No permite la extracción de dinero ni compras de otro tipo de productos, como bebidas alcohólicas.

Sus beneficiarios directos son quienes cobran una asignación universal por hijo (AUH), una asignación por embarazo o una por discapacidad. Los montos van de 4.000 a 6.000 pesos.

Por otra parte, se crea la figura del Promotor de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a cargo de los gobiernos provinciales, quienes serán los encargados de realizar el asesoramiento nutricional pertinente a los titulares de este derecho, y el seguimiento de la ejecución del programa. A su vez, se pondrán en marcha talleres de orientación para promover los alimentos sanos y frescos.

Por último, el programa cuenta con dos entidades encargadas de articular, monitorear y evaluar el Plan. Una de ellas es el Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, conformado por el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y Municipales con las organizaciones sociales, religiosas, los sectores laborales, económicos, productivos, las universidades y los medios masivos de comunicación. La otra es el Observatorio Nacional Argentina Contra el Hambre integrado por Universidades y Centros de Estudios como la Universidad Católica Argentina (UCA), INECO y el ISEPCi.