Alberto Fernández encabeza un acto en la CGT en medio de las tensiones con Cristina Kirchner

En medio de la feroz interna con Cristina Kirchner por el rumbo económico, el presidente Alberto Fernández encabezará hoy, a las 17.30, un acto en homenaje a Juan Domingo Perón en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT). Después de varias idas y vueltas y bajo una fuerte presión de la Casa Rosada, los altos mandos de la CGT ratificaron la realización del acto por los 48 años de la muerte de Perón, en el salón Felipe Vallese de la central obrera, que tendrá a Fernández como el orador central.

Luego de que el ministro bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés Larroque, diera por cerrada ayer la “fase de moderación” del Gobierno, en alusión a Fernández, y postulara a Cristina Kirchner como la única que puede generar esperanza y “poner orden” frente a la crisis, el jefe del Estado lidia con el desafío de escenificar esta tarde una postal de unidad con el sector de la CGT y el PJ que lo respalda en su pugna interna con el kirchnerismo.

Ayer, el presidente Alberto Fernández participó de la inauguración de una fábrica de tejidos en La Rioja Presidencia

Los gremialistas esperan recibir a gobernadores e intendentes del PJ, entre otros aliados al Presidente. Es más, los organizadores del evento le guardaron dos lugares para Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico, los referentes del Movimiento Evita que fueron apuntados por la vicepresidenta por las presuntas irregularidades en el manejo de los planes sociales.

El homenaje a Perón de la CGT había quedado en duda el martes, cuando Cristina Kirchner confirmó que reaparecería mañana en Ensenada, donde se la verá rodeada por la dirigencia oficialista de la provincia de Buenos Aires, entre ellos los intendentes del PJ bonaerense, su hijo Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof.

El moyanismo y un sector de los Gordos cercanos a Daer presionaron para suspender el acto, con el argumento de que la organización había sido “desprolija” y de que era necesario bajar la tensión entre Fernández y Cristina Kirchner.

El miércoles, la cúpula de la CGT se reunió en la sede de UPCN y reflotó el acto que estaba en duda, luego de que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el canciller Santiago Cafiero intervinieran para evitar la suspensión. Los gremios accedieron para evitar una crisis mayor.

El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, afirmó hoy que el acto que se realizará esta tarde en homenaje a Juan Domingo Perón, a 48 años de su muerte, es “un acontecimiento importante para todo el peronismo” y bregó por la unidad del Frente de Todos.

“Nadie descarta que haya matices en el Frente de Todos, pero esto debe ser zanjado en una realidad menos pública y con más acuerdos”, afirmó Rodríguez, en diálogo con Radio El Destape.

En sintonía con las declaraciones de Larroque, el jefe de los estatales de UPCN no descartó una eventual postulación de Cristina Kirchner. “No descartamos a nadie como candidato y menos a Cristina tiene todo el derecho a presentarse”, sostuvo.

Ayer, Larroque describió a la vicepresidenta como la única dirigente capaz de generar esperanzas y ordenar al poder. “Yo creo que la fase moderada está agotada. No quiere decir eso que hayamos hecho todo perfecto y somos conscientes de las dificultades que se enfrentan. Pero sí me parece que se intentó y que no ha funcionado. Tenemos que recalibrar y no podemos seguir atrapados en ese laberinto”, dijo Larroque a Radio El Destape. Le habían consultado si debía abandonarse la dinámica de elegir candidatos a presidente alejados del kirchnerismo de paladar negro.

“No es simple la situación, pero creo que tenemos que salir de la autoflagelación, de martillarnos los dedos todos los días. Hay que ofrecerle a la militancia y la sociedad una esperanza y la única dirigente que genera eso es Cristina. Me parece que, en una situación tan gris en materia económica, la única manera de recuperar la esperanza es a través de la política, y no tengo duda de que la única persona que todavía es creíble, genera esa esperanza y es capaz de ordenar al poder es Cristina”, remarcó el ministro de Axel Kicillof.

Larroque, titular de la cartera de Desarrollo de la Comunidad provincial, es desde hace meses el vocero del descontento del kirchnerismo duro con el Presidente. Tuvo al ministro de Economía, Martín Guzmán, como destinatario de muchas de sus críticas, aunque Fernández fue siempre el objetivo principal. Anteayer había felicitado al jefe del Estado por su visita a Milagro Sala, internada en Jujuy mientras cumple arresto domiciliario. Ayer, le pidió que pase a la acción para lograr que la líder de la agrupación Tupac Amaru quede en libertad.

Tras las declaraciones de Larroque, en La Cámpora primó el silencio. Las especulaciones sobre el impulso a una hipotética candidatura presidencial de Cristina quedaron a la orden del día, pero voceros habituales de la organización que lidera Máximo Kirchner optaron por mantener la cautela y evitar nuevos pronunciamientos.