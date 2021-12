Alberto Fernández: “Está claro que Cristina y yo en muchas cosas no pensamos igual, el que decide finalmente soy yo”

“Cristina acompaña esto”. Con esa frase, el presidente Alberto Fernández se refirió a la posición de su vice, Cristina Kirchner, respecto del acuerdo al que se busca llegar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para la renegociación de la deuda que se mantiene con el organismo. Los dichos del mandatario fueron en el marco de una entrevista en el evento anual Gzero Summit Latin America 2021, en el que especialistas y líderes políticos y empresariales debaten para explorar desafíos y oportunidades geopolíticas de la región en el contexto de la pandemia de COVID-19. “Está claro que Cristina y yo en muchas cosas no pensamos igual, el que decide finalmente soy yo”, aseguró Fernández en otro de los tramos de su exposición.

En su respuesta frente a la pregunta de los dichos de la exmandataria respecto de que era el presidente quien tenía a su cargo el acuerdo, Fernández apuntó a los medios de comunicación y aseguró que “hay también un relato mediático, una prédica mediática que plantea a Cristina como oponiéndose a mi decisión y a mi voluntad de encontrar un acuerdo, y eso no es cierto. La verdad es que no es cierto”. Y fue entonces cuando agregó: “Cristina acompaña esto”.

Diez días atrás, a través de una carta difundida a través de sus redes sociales, la vicepresidenta se había despegado de su rol en el tema y apuntado a la responsabilidad de Fernández en el acuerdo con el FMI. “No tengo la lapicera, la tiene el Presidente”, fue la frase elegida por Cristina para sintetizar el tema en la misiva en la que también apuntó responsabilidades a la oposición. Entonces, la exmandataria aseguró también que “es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social de nuestro país”.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el cierre de campaña del Frente de Todos en Merlo Fabián Marelli - LA NACION

Durante la entrevista, Fernández recordó sus épocas de jefe de gabinete , en los primeros años del kirchnerismo, y cómo fueron pagando las deudas que acarreaba el país tras lo que agregó que “había quedado un remanente de deuda con los acreedores privados de aquella salida del default, y Cristina vino y arregló gran parte de esa deuda. Estaba pendiente una deuda con el Club de París, que no la tomamos nosotros, la tomaron nuestros predecesores, que Cristina pagó”.

Luego completó el tema al afirmar que ambos “tenemos una historia común en ese punto, de asumir un país endeudado y tener que pagar las deudas que otros tomaron”, señalando así cómo la exmandataria pagó las deudas existentes. Tras lo que agregó: “Lo que pasa es que se ha escrito mucho sobre la idea de que Cristina no está de acuerdo en que tengamos un acuerdo con el Fondo, y está claro que la decisión es mía y yo la voy a asumir y tomar, pero frente a todas esas versiones que dicen que ella se opone a ese acuerdo ella contesta públicamente: ´”Yo no me opongo a ese acuerdo y estoy de acuerdo en lograr una solución que no signifique postergar a los argentinos, que no signifique seguir sometiendo a los argentinos a más pobreza y a más frustración. Y eso lo cree ella y lo creo yo”, aseguró Fernández.

“Ahora, la lectura es que cuando ella lo escribe en una carta pareciera ser, o muchos lo quieren leer, como si me fijara un rumbo. La verdad es que yo estoy muy seguro de cuál es el rumbo que tenemos que tomar y tengo la certeza de que es el mismo que quiere Cristina”, aseguró.

Ahondando aún más en el tema, Fernández consideró que “está claro que Cristina y yo en muchas cosas no pensamos igual, el que decide finalmente soy yo. Ahora, también está claro que Cristina es una persona muy importante en la política argentina. Fue ocho años presidenta y es una persona que tiene, sin duda, una personalidad que en términos políticos trasciende en mucho en la Argentina. Ella se expresa como siempre se expresó y actúa como siempre actuó, lo que pasa es que ahora como no es la Presidenta cuando ella habla se lee de otro modo. Yo lo leo con la misma naturalidad que siempre la leí. Habló Cristina”.

El mandatario aseguró que “generalmente, conciliamos posiciones, pero ahora la idea de que yo soy el bueno y Cristina es la mala es una falacia”, y agregó que “la idea de que no siempre estamos de acuerdo es cierta, no siempre estamos de acuerdo. Y cuando no estamos de acuerdo tratamos de salvar las diferencias como dos personas racionales, hablando y conversando. Y cuando hay que bajar el martillo lo hace el Presidente”.

Martín Guzmán, junto a Kristalina Georgieva Twitter

Los dichos de Fernández se conocen cuando, desde las elecciones de medio término, se observa un rearmado interno de la coalición de Gobierno. Luego del cimbronazo que significó la demoledora derrota en las urnas en las primarias de septiembre pasado, cuando las enormes diferencias internas entre el sector de Kirchner y el de Fernández quedaron expuestas públicamente luego de una serie de renuncias primero y con la misiva enviada por ella misma, en la que apuntó directa y públicamente a la figura del mandatario.

Desde entonces se sucedieron cambios de gabinete y el Gobierno logró mejorar la performance en las urnas, a pesar de haber perdido. De cara a lo que viene, y en medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país, el acuerdo con el FMI es la prioridad del Ejecutivo. En ese escenario también aparecieron con más fuerza las diferencias sobre el manejo del tema también, en especial entre sectores como el de Fernández y La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner.

“Argentina está en uno de sus peores momentos de la historia económica”, afirmó hoy Fernández. “Objetivamente era un país altamente endeudado, con una crisis social muy profunda y con una situación de enorme crisis de desarrollo. Era un país que hacía tres años venía con una caída del consumo interno. Nosotros tomamos el gobierno con la convicción de que podíamos, a través de políticas activas, darle un curso distinto a la economía argentina, pero al día 99 cayó la pandemia en nuestro país y eso alteró las cosas, porque las prioridades empezaron a ser otras”, detalló.

Tras lo cual consideró: “Estamos convencidos de que la única forma de poder pagar y de poder crecer es a través de un desarrollo armónico: con industria que aumenta su producción, que esa producción se exporte y genere dólares para pagar la deuda, pero que al mismo tiempo da mejores condiciones de vida a los argentinos.

“Necesitamos convencer a la comunidad internacional y, en este caso, al Fondo Monetario Internacional, que es con quien estamos negociando una deuda increíble que asumió el gobierno que me precedió, pero que tengo muchas esperanzas de que podamos encontrar un acuerdo y que el Fondo entienda la lógica de lo que estamos planteando”, fue otro de sus dichos. “Nosotros no queremos salir del mundo ni incumplir nuestras obligaciones. Queremos cumplirlas, pero no a costa del desarrollo de los argentinos. Los argentinos deben desarrollarse para poder pagar sus deudas. Y es ese el mayor desafío que tengo y es lo que estoy decidido a llevar adelante”.