Sur Finanzas: analizan más de 50 teléfonos y escala la disputa judicial por las causas

La Justicia tiene en su poder más de 50 teléfonos secuestrados en los allanamientos realizados esta semana en una de las causas judiciales en torno al financista Ariel Vallejo. Entre los celulares se destaca, justamente, el dueño de Sur Finanzas, que lo entregó de manera voluntaria, el de su madre, Graciela Vallejo, y el del expresidente de Banfield, Eduardo Spinoza, pudo saber LA NACION de fuentes judiciales. En paralelo, sigue escalando la disputa por el manejo de la investigación. El juez federal Federico Villena, a cargo de la denuncia de la DGI contra Vallejo, denunció hoy a la fiscal Cecilia Incardona de intentar apropiarse de las dos causas que tramitan en los tribunales de Lomas de Zamora.

La disputa comenzó la semana pasada, cuando Incardona cuestionó el sorteo que le asignó la causa a Villena y planteó que debía anexarse a otro expediente, donde se investiga a ex directivos de Banfield. El juez rechazó esa maniobra argumentando que las causas no tenían puntos de conexión: “Dada la incipiente investigación en curso ante este Juzgado, lo cierto es que tanto las personas físicas como las jurídicas que de momento se encontrarían imputadas no resultarían ser las mismas”.

En la causa de Banfield se investiga una maniobra de lavado de dinero. Ese expediente arrancó en julio y se alimentó esta semana con la información que aportó la DGI en el expediente principal por lavado y evasión. Con esos datos, Incardona pidió una serie de allanamientos, que fueron ordenados por el juez Luis Armella.

Durante esos procedimientos, se secuestraron un total 52 teléfonos. “La mayoría son de empleados de Sur Finanzas en la sucursal de calle Seguí”, explicó una fuente de la investigación. En el listado también aparecen los celulares de Federico José Spinoza. Oscar Fabián Tucker, Ignacio Javier Urquiza, y el expresidente de Banfield, Eduardo Spinoza.

Vallejo entregó su teléfono el martes en la sede del juzgado de Armella. También llevó el de su madre, Graciela, que aparece en varias sociedades.

En ese celular, pudo saber LA NACION, hay conversaciones con dirigentes de fútbol. Vallejo por ahora se mantiene en silencio. “Yo solo hablo con el Chiqui”, dice por lo bajo, aunque la relación con el presidente de la AFA estaría en crisis.

Allanamiento en Sur Finanzas, sede central de la financiera ligada al “Chiqui” Tapia y el club Banfield Camila Godoy

En total se allanaron 11 sucursales de la financiera. Los procedimientos fueron en Rivadavia 944 (Pinamar), donde se secuestraron tres celulares; Seguí 780 (Adrogué); Florida 501 (CABA); Alsina 711 (Banfield); Irigoyen 9443 (Lomas de Zamora); Rojas 61 (Monte Grande), Esteban Adrogué 1180 (Adrogué), Leandro Alem 246 (Monte Grande); Ramos Mejía 188 (Ezeiza), en el shopping Plaza Canning, y en el local del aeropuerto de Ezeiza.

En la sede central, en el centro de Adrogué, además de teléfonos se llevaron mucha documentación y dinero en efectivo.

Tras la ola de allanamientos, los investigadores ahora apuntan a analizar los documentos y el contenido de los teléfonos. Según pudo saber LA NACION, también se secuestraron contratos de sponsoreo de Sur Finanzas a diferentes clubes y varios contratos de compra venta de jugadores.

Dos causas paralelas

Esa causa está a cargo del juez Armella y de la fiscal Incardona. En cambio, la denuncia de la AFIP contra Vallejo sigue en el juzgado de Villena, que este viernes denunció a la fiscal de intentarse “apropiarse” de su causa. El juez decidió enviarle los detalles de la maniobra al procurador Eduardo Casal “para que en el marco de sus competencias adopte las medidas administrativas que correspondan, y en base a su elevado criterio, evalúe si ello podría constituir un delito de acción pública”.

Villena planteó que Incardona “retrasó el envío a sorteo” de la denuncia de la DGI y “forzó el inicio de una investigación penal preparatoria con pseudo medidas que no revestían ninguna urgencia, y postergó la real premura que debió haber otorgado, dada la gravedad de los hechos denunciados, al envío de esa denuncia a sorteo”.

No solo eso. El juez sostuvo que la causa contra los ex directivos de Banfield, radicada en julio de este año, casi no había tenido avances. “Desde el 18 de julio al 27 de noviembre -4 meses y 9 días- solo se recibió una declaración testimonial”, sostuvo Villena al hacer lugar a la apelación.

La disputa ahora deberá ser zanjada por la Cámara Federal de La Plata. Mientras tanto, las dos causas avanzan en paralelo. Vallejo también tiene un expediente en el fuero Penal Económico, una causa de 2021 donde se investiga la operatoria de las casas de cambio, y otro expediente en el juzgado de María Servini.