El presidente Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa desde Formosa junto al gobernador, Gildo Insfrán, con quien firmó una serie de convenios que incluyen el otorgamiento de fondos para la ejecución de obras públicas en la provincia. Le brindó su apoyo, cuestionó la gestión de Mauricio Macri y recordó a Néstor Kirchner.

Fernández llegó hoy a Formosa junto a la primera dama Fabiola Yáñez en el marco de una gira por el interior. "Si por cuatro años se habían olvidado de Formosa, este 28 de mayo venimos para volver a ponerla de pie", dijo el primer mandatario.

Y recordó que su visita se produce exactamente 17 años después de que Néstor Kirchner, días después de asumir en 2003, llegara a Formosa para otorgar una "reparación histórica" que permitió construir escuelas, hospitales de alta complejidad y complejos deportivos.

En esa provincia incluso se encuentran erguidas estatuas que representan al exmandatario, construidas como homenaje a aquella medida. Antes de su discurso, Fernández recorrió junto a las autoridades locales hospitales y estadios construidos con esos fondos.

Luego dijo: "Ese pacto que firmó Néstor lo trabajamos mucho con Gildo, cuando yo era jefe de Gabinete. Y Néstor tenía una obsesión, que no es distinta a la que tengo yo. Él decía qué país injusto hicimos los argentinos. Y su mayor obsesión era terminar con la injusticia en el norte".

Fernández expresó de manera enfática su apoyo al gobernador Insfrán, quien adelantó "a la oposición", antes del discurso de Fernández, que "ya tiene un proyecto para los próximos cinco años".

En su gira el Presidente es acompañado por los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; de Obras Pública, Gabriel Katopodis, y de Agricultura, Luis Basterra.

Formosa es una de las dos provincias a las que no llegó el coronavirus, junto a Catamarca. Fernández elogió este hecho: "El virus no ha llegado, por los cuidados que hicieron los que mandan en la provincia para que el virus no llegue. Y Gildo no está tranquilo por el hecho de que no llegó el virus. Me hizo ver todo lo que se preparó Formosa por si llegaba el virus. Preparó un estadio enorme para preservar la salud de los que puedan contagiarse".

"Gildo es un buen gobernador", agregó, entre otros elogios para Insfrán.

Los convenios

Formosa y Misiones adhieren hoy a los programas federales Argentina Construye y Argentina Construye-Solidaria, que generarán en conjunto 750 mil puestos de trabajo en todo el país, en el marco de la visita que el presidente Alberto Fernández realiza a ambas provincias, informaron fuentes oficiales.

Ambos planes fueron lanzados dos semanas atrás por el Presidente, en el marco de las medidas de emergencia del gobierno nacional para enfrentar la pandemia por coronavirus y, también, sus consecuencias sanitarias y económicas y habitacionales.

El Programa Federal Argentina Construye Solidaria tiene como objetivo el "otorgamiento de subsidios para la compra de materiales destinados a la refacción de los espacios físicos de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales y entidades eclesiásticas y abarca una cantidad de 4000 subsidios para este año y una inversión proyectada de 800 millones de pesos en todo el país y espera generar 28 mil puestos de trabajo", explicaron las fuentes.

Los convenios constituyen "el puntapié inicial para el inicio de tareas de ejecución de los programas que serán implementados por los organismos provinciales y municipales con el apoyo técnico y financiero del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a los fines de la concreción de los programas incluidos", se explicó.

El documento suscripto, al que accedió esta agencia, contempla el "marco de coordinación y articulación entre distintos niveles de gobierno, tanto nacionales como provinciales y con las organizaciones comunitarias y atiende al mejoramiento de las sedes de las organizaciones comunitarias, a la construcción de vivienda, mejoramientos, ampliación, instalación de red de gas natural, desarrollo de núcleos sanitarios y conexiones domiciliarias a la infraestructura pública para las viviendas".

El Programa Argentina Construye Solidaria está destinado a entidades que no hayan recibido otro subsidio y que realicen tareas de asistencia barrial y comunitaria en todas las provincias y municipios del país, cuyas actividades se vinculen a la alimentación, educación, salud, medioambiente, cultura, inclusión de las personas con discapacidad, acceso a la tierra, vivienda y hábitat, respeto por la identidad de género y preservación de las identidades culturales originarias.

Como informó LA NACION, en los últimos días el Presidente cambió su agenda durante la pandemia. Fernández volvió a la Casa Rosada después de dos meses de trabajar desde Olivos.

Espera en Misiones

Mientras tanto, la visita del jefe de Estado es esperada en Misiones, donde su gobernador, Oscar Herrera Ahuad, adelantó que se tratará la cuestión sanitaria, en lo que hace a dengue y coronavirus, pero también se firmarán convenios para la construcción de viviendas.

Herrera Ahuad calificó la visita presidencial como "un gesto que genera una respuesta a la expectativa que teníamos todos los gobernadores de una Argentina federal, con la posibilidad cierta de que Misiones sea parte de ese país y de ese esquema".

Por otra parte, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, confirmó la llegada del primer mandatario, con la misma expectativa.

Las visitas a Misiones y Formosa le siguen a las realizadas la semana pasada, cuando viajó a Santiago del Estero y Tucumán, como parte de su agenda federal.

Desde Misiones, Herrera Ahuad precisó que el Presidente llegará por la tarde al aeropuerto internacional Libertador General San Martín de Posadas.

Si bien aún no está confirmado quiénes serán los funcionarios que lo acompañarán, así como tampoco su agenda desde el gobierno nacional, se especula en Misiones que el Presidente podría inaugurar la unidad de salud recientemente construida en el predio del Hospital Doctor Ramón Carrillo, de Posadas, donde serán alojados unos 52 internos inimputables de la Unidad Penal 1, que integran el grupo de riesgo en el marco de la pandemia.

También figura en la agenda provincial el tema de la frontera con Brasil y Paraguay, con la intención de reforzar las medidas de seguridad que la mantienen cerrada desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dijo su gobernador.

"No hay que relajar ninguna acción de control y contención, hay que profundizarlas con mucha responsabilidad", afirmó Herrera Ahuad.

En las provincias, la situación es totalmente diferente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que la mayoría de ellas han pasado de fase en el marco del aislamiento y han comenzado a liberar actividades, porque allí la propagación del coronavirus fue muy limitada y, en algunos lugares, directamente no se registraron casos.

Con información de la agencia Télam