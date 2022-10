Alberto Fernández habló sobre el cambio climático: “No somos los causantes del problema, somos víctimas”

El presidente Alberto Fernández presentó hoy el comienzo de la capacitación para los tres poderes de la administración pública en la Ley Yolanda, que busca garantizar la formación integral en ambiente. Sentado en el panel, dijo que podía aportar sobre este tema por haber visto la “cara de desesperación” de los líderes mundiales ante el cambio climático y cuestionó el rol de las potencias, con una especial crítica al paso de Donald Trump por la Casa Blanca. “No somos los causantes del problema, somos víctimas”, aseveró sobre la Argentina.

Acompañado por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y con parte de la plana mayor del Gobierno en el auditorio, el Presidente aseguró que “los grandes responsables” por este flagelo son China, Estados Unidos y los países productores de grandes industrias. “Por eso Néstor decía ‘somos acreedores’; porque tenemos espacios verdes, somos el pulmón del mundo; somos los que cuidamos los parques nacionales, el monte chaqueño, la selva misionera; somos los que le pedimos a Brasil que cuide el Amazonas. Todo eso somos. No somos los causantes del problema, somos víctimas del problema”, aseveró Fernández, aunque reparó en que los argentinos todavía utilizan los automóviles a nafta, lo que requiere petróleo.

“Es un camino que debemos transitar con plena consciencia; porque si seguimos haciendo lo mismo, nos van pasar las mismas cosas. Si no cambiamos, los resultados van a ser peores”, advirtió y, en otro tramo de su discurso, apuntó contra el expresidente republicano de Estados Unidos: “Si bien es cierto que los científicos descubrieron el efecto invernadero y cómo se potenciaba negativamente, lo cierto es que hasta hoy estamos discutiendo con líderes del mundo si es cierto o no. Hay que mirar a Estados Unidos en días de Trump, que era sistemáticamente negado. Estamos hablando de una de las principales potencias del mundo y principales responsables del efecto invernadero”.

En tanto, Fernández dijo que llegó a la actividad “como alumno” y que se iba “con la lección aprendida”. “Solo me sentaron acá porque soy presidente, para aportarles mi experiencia personal en estos tiempos del mundo, viendo la cara de desesperación de los líderes porque no saben cómo abordar la solución del problema”, indicó el Presidente, quien pidió que los argentinos colaboren desde sus casas para mantener el ambiente “sano y limpio”, con mínimas acciones como separar los residuos.

Alberto Fernández, durante la presentación de la capacitación para los tres poderes de la administración pública en la Ley Yolanda Captura

Sorprendido por la manera en que los jóvenes se involucran en el cuidado del entorno, dijo que no ocurre lo mismo con la gente de su generación y contó que él terminó entendiéndolo porque vio “en concreto” la dimensión del cambio climático al estar con otros mandatarios. “Escuché la desesperación de los líderes europeos, la libertad de palabra de los del norte, la preocupación de los africanos, de los asiáticos y los latinoamericanos. ‘¿Si yo no causé esto, por qué me hacen pagar este costo?’. Yo lo aprendí porque fui testigo presencial de esos debates, muchos de nuestra generación no tuvieron esa oportunidad”, indicó.

Comentó, en ese sentido, que en el mundo -sobre todo debido a la guerra entre Rusia y Ucrania-, la falta de energía y de alimentos generan un cuadro de situación de “extrema gravedad”. También aseveró que, ante esto, la “única preocupación” de los líderes europeos era “seguir produciendo”, pero que se les dificultaba por la escasez de gas. “Uno se encontró con que Alemania empezó a quemar carbón y, ante la falta de gas, tuvo que reemplazarlo por lo que tenía. Uno siente que toda la historia empieza de vuelta y tenemos otra vez que remontar la tragedia”, remarcó.

Bajo esta última postura, incluso dijo: “El problema ya está, no es que lo debemos encarar con miras al futuro, ya existe. No puede esperar al mañana, es hoy y debemos resolverlo con seriedad. No solo hablando, resolverlo con toda seriedad”.

La ley

La ley 27.592, conocida como “Yolanda” por la doctora en Química Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, coloca lo ambiental como un eje central en la toma de decisiones del Estado y del sector público. La capacitación será para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

