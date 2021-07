Alberto Fernández: “Hay quienes con los muertos hacen el negocio de dividirnos”

Alberto Fernández encabezó hoy un acto con fuerte tono de campaña el día después de conocerse que la Argentina superó la barrera de los 100.000 muertos por coronavirus. Fue el último orador de la reinauguración de una planta cloacal de Aysa, en Guernica, que sirvió de plataforma para un discurso que combinó duras críticas hacia la oposición, un defensa de su gestión en pandemia y la perspectiva de una salida de la crisis.

“Argentina no pasa su mejor tiempo, en un mundo que se ha enfermado” dijo el Presidente. “Estamos en duelo, porque todos y todas perdimos a alguien. Hay quienes, con esos muertos, hacen negocio, el negocio de dividirnos”, criticó. En una nueva critica al ex presidente Mauricio Macri, Fernández sostuvo que “alguien me dijo que mueran los que tengan que morir, pero trabajamos para poner a la salud en el lugar que había que poner, recordemos que el Ministerio de Salud no existía”, fustigó. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, y el propio Massa lo escuchaban a pocos metros.

Los acompañaba la titular de Aysa, Malena Galmarini, en el municipio Presidente Perón que maneja la intendenta Blanca Cantero, una antigua adherente del massismo. En ese marco, en el que Sergio Massa jugó “de local”, y acompañado por la primera plana del Frente de Todos, el presidente llevó a cabo su primer acto desde que el país superó la luctuosa barrera de los cien mil muertos por Covid.

“Escuché en campaña que los abuelos me decían pago la luz o los medicamentos. Hoy pueden pagar ambas cosas”, afirmó el Presidente en defensa de su gestión, una defensa que incluyó menciones al IFE, la deuda con bonistas. “Los que llevaron al país al default nos explican como salir de la miseria”, dijo en crítica a la oposición. Incluyó en las críticas, sin nombrarlos, al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hoy pre-candidato en Entre Ríos, “que dejó sin repartir 14 mil viviendas”, y a Martín Tetaz, por elogiar los créditos impulsado por la gestión Cambiemos.

Fernández había llegado en el helicóptero presidencial, minutos antes de las 12 y desde la quinta de Olivos, junto al presidente de la Cámara de Diputados, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el vocero Juan Pablo Biondi. “Unidad”, era la palabra más recurrente entre los funcionarios, mientras cerca de Massa recalcaban que “hay un liderazgo compartido, más FDT que nunca, con diversidad de matices y de roles y amplitud de sectores políticos”.

“Nadie celebra la muerte, salvo los asesinos. Y nosotros no lo somos”, abundó el primer mandatario. Y volvió a embestir contra la oposición, al afirmar: “nos apenaría mucho que el pasado vuelva”. Y agregó que si ese pasado volviese “los 300.000 puestos de trabajo (del plan de viviendas) desaparecen”, agregó. Hacia el final, y por si quedaban dudas, agregó que con el plan de vacunación (”nuestra puerta de salida de la pandemia”, “vamos a volver a ser felices, porque los días más felices siempre fueron peronistas”, se entusiasmó.

Kicillof

“Macri y Vidal son los que menos hicieron en cloacas, en obras”, dijo un rato antes Kicillof. “El discurso de ellos se chocó con la realidad. Nada para la gente, todo para la timba financiera, así transcurrió su gobierno”, dijo el gobernador. “Alberto, estuviste al lado de cada argentino, y no le faltó a nadie una cama o un respirador”, lo elogió el gobernador, y prometió “la reconstrucción” post Covid “sin Macri y sin Vidal, que ya se fue”.

“No hay demanda de macrismo cuando se piensa en la salida de la crisis”, había coincidido Katopodis. Y afirmó que “Por decisión de Alberto y los gobernadores este es un año de crecimiento después de tres años de caída y desánimo”.

El presidente Alberto Fernández inaugura una planta depuradora de AYSA Captura

“Cuando llegamos, Aysa le debía a cada santo una vela, y lo que había para hacer se hacía fuera de la empresa, con consultoras”, criticó Galmarini en relación a la gestión del gobierno de Cambiemos, y le agradeció al Presidente los “$53.000 millones que hoy tenemos para obras”. También criticó a la ex gobernadora Maria Eugenia Vidal por producir “daño ambiental y daño económico”. “Hoy es un día muy difícil para toda la Argentina, y para vos Alberto sé que también”, dijo Galmarini. “Pero menos mal que son ustedes, Alberto y Axel, los que están en la cancha, piden la pelota para que no nos hagan más goles”, elogió la titular de Aysa y esposa de Massa.

“Esta planta estuvo parada mucho tiempo, había que invertir fuertemente (...) Argentina tiene un presidente que se puso los pantalones largos, un gobernador, una presidenta de Aysa que nos ayuda a mí y a los intendentes”, dijo la intendenta Cantero, y celebró que las calles de su municipio “parecen bombardeadas” por las obras públicas que allí se llevan a cabo.

Desde el Gobierno aseguraron que con este acto (y otros similares, como el de anteayer en Lomas de Zamora dónde se anunciara el bono a jubilados), “Alberto vuelve a la centralidad de la campaña de 2019, con un discurso que explique el futuro, hacia donde queremos ir”. Desde el oficialismo repiten como un mantra que “con la vacuna no alcanza, sin la vacuna no es suficiente. Hay que ir por la recuperación económica que ya se siente pero tiene q ser más homogénea”, reiteran.