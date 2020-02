Néstor Kirchner junto al actual presidente, Alberto Fernández Fuente: Archivo

25 de febrero de 2020

Para Alberto Fernández el amor que Néstor Kirchner sentía por Cristina es algo que "pocas veces se ve". "He visto pocos tipos tan enamorados como Néstor de Cristina. Cuando leía que escribían que era un matrimonio de conveniencia, yo no lo podía creer", contó en el día en el que el expresidente cumpliría 70 años.

Fernández dialogó con El Destape Radio, y allí recordó a Néstor Kirchner, un "enorme maestro" para él. "Fue mi último jefe político y nadie me marcó en política como él. Sigo mucho sus enseñanzas y pude aprender mucho de su lógica", dijo.

Se conocieron en 1996. "Fue un hecho mágico porque lo escuché y eran tantas las coincidencias que desde ahí empezamos a trabajar juntos", contó, y añadió que su vínculo se profundizó durante la campaña presidencial de 1999 de Eduardo Duhalde. "El día que se cruzó Néstor en mi vida política cambió todo porque encontré alguien que hablaba mi mismo idioma", lanzó.

Fuente: Archivo

Según dijo en 2003, Néstor no tenía aspiraciones presidenciales sino que simplemente esperaba ingresar a la mesa de discusión para saber quién sería el candidato. "Cuando todo se precipitó, yo ya estaba muy pegado a Néstor. Creo que era el único nestorista que había en el país, esa es la verdad. Mis amigos de la Legislatura me miraban y me decían que estaba completamente loco. Yo les hablaba del gobernador de Santa Cruz y miraban con cara de 'pobre pibe' pero yo estaba muy seguro porque Néstor tenía en claro lo que quería ser".

Tal como dijo, luego de que Carlos Menem renunciara a su candidatura, Férnandez y Néstor se reunieron en Santa Cruz a "tirar nombres" para definir quienes ocuparían los distintos cargos del Gabinete. "Me queda por resolver el jefe de Gabinete. Me mira, y me dice: '¿Y vos te animás?'. Entonces, le dije: 'Decile que vengan de a uno', y ahí me abrazó. Yo no lo había pedido, quiero ser franco. Yo estaba para ayudarlo a Néstor".

Finalmente, Fernández se refirió a la publicación que compartió Florencia Kirchner en Instagram, donde recordó a su padre. "La foto es muy linda porque es un Néstor inédito y es lindo ver esas palabras en boca de Florencia, a quien uno de algún modo la descubre diciendo eso. Todo lo que tiene que ver con Néstor suena lindo porque él fue mi último jefe político, muy entrañable. Fue lindo ver ese recuerdo y ver bien a Florencia, su hija", describió el Presidente.

Fernández también lo recordó en las redes sociales, donde compartió un video y escribió: "Hoy cumpliría 70 años mi querido amigo Néstor Kirchner. Cada día que pasa lo extraño y revivo el tiempo que pasamos juntos trabajando por los más postergados. La memoria colectiva lo recuerda como el gran presidente que fue capaz de sacar al país de la postración. Que su recuerdo nos convoque a poner a la Argentina otra vez de pie".