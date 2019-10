El candidato del Frente de Todos junto a Massa y el candidato a intendente, Federico Susbielles

21 de octubre de 2019 • 17:08

El candidato presidencial por el Frente de Todos (FDT), Alberto Fernández, le pidió al primer mandatario Mauricio Macri que "no libere el dólar" si pierde las elecciones el próximo domingo.

"Si el resultado de las elecciones le es adverso, quisiera que el Presidente no se enoje como la última vez", dijo Fernández, en alusión a la reacción de Macri el día posterior a la derrota de Juntos por el Cambio en las PASO nacionales del 11 de agosto."Que no maltrate a los argentinos y no libere al dólar, para que escale como la última vez, según cuenta alguna causa judicial que hay en Buenos Aires", lanzó el exjefe de Gabinete kirchnerista.

Fernández habló durante una conferencia de prensa desde Bahía Blanca, uno de los puntos de la provincia de Buenos Aires que visita en el marco de la campaña para las elecciones del próximo domingo. Allí expresó su apoyo al candidato kirchnerista a la intendencia, Federico Susbielles.

"Tomemos todo con tranquilidad, es el juego de la democracia", siguió el candidato, quien encabeza la fórmula del FDT junto a Cristina Kirchner. Lo acompañaba el primer candidato a diputado nacional, Sergio Massa.

Consultado sobre el tiempo que llevará para la mejora de la economía, Fernández dijo: "Los tiempos son difíciles, porque no sé cuántas reservas van a quedar, si van a poder contener una inflación que se les fue de las manos. Últimamente no dejan de nombrar a sus funcionarios de apuro para llenar la planta de funcionarios suyos. Lo ideal sería que colabore tratando de no trastocar las cosas", dijo en relación a una posible transición de gobierno.