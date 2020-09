Conferencia del presidente Alberto Fernández: anunció obras para Chubut, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego. 14:37

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, aprovechó el anuncio de obras en Chubut, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego para enunciar un discurso de fuerte consigna federal, en una semana marcada por la derivación de recursos desde la Ciudad hacia el territorio bonaerense, lo que desató el enojo de los dirigentes porteños y el apoyo de 19 gobernadores. "Lo que estamos haciendo no es sembrar discordia, estamos sembrando igualdad, que es otra cosa", remarcó el primer mandatario.

A su vez, volvió a referirse a la Argentina como una nación construida "de un modo poco equitativo", donde entiende que hubo un "país central" y "argentinas periféricas olvidadas durante muchos años". Sobre ello, indicó: "Ha llegado la hora de darse la cuenta de que son la Argentina y punto". El Presidente también señaló que "al país no se lo tranquiliza con discursos condescendientes, se lo tranquiliza con acciones equilibradas" y que "a algunos les duele renunciar a los privilegios". Sin embargo, garantizó "seguir dialogando".

Después de decirse "alegre" por los anuncios para distintas provincias, Fernández remarcó: "Me pone muy feliz ver que mi ministro del Interior [por Wado de Pedro] interpreta mi sentir de un modo tan cabal y que mi ministro de Obras Públicas [por Gabriel Katopodis] hace el esfuerzo que hace para que esas obras se distribuyan a lo largo y a lo ancho de todo el país, sin distinguir banderías políticas. Estoy seguro que la inmensa mayoría de los argentinos saben de lo que hablo, que me acompañan. Estoy seguro que lo que estamos haciendo no es sembrar discordia, estamos sembrando igualdad, que es otra cosa".

El primer mandatario comentó que es "un hombre de palabra" e indicó:" Quiero que cuando mi mandato termine la Argentina sea un país más igualitario, más federal, que la Argentina crezca de otro modo, no en la concentración de unos pocos sino en la felicidad de millones".

A pesar del disgusto manifestado en una conferencia de prensa por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras la decisión de Fernández de transferir aproximadamente 35.000 millones de pesos para la Provincia, y de quebrar la sintonía con que se mostraron ambos mandatarios en el transcurrir de la pandemia, el Presidente expresó: "Vamos a seguir dialogando, ningún diálogo se rompe. A veces no se está de acuerdo, simplemente eso, y a veces a algunos les duele renunciar a los privilegios, pero vamos a seguir dialogando, eso está garantizado. El dialogo es el modo, no conozco otro".

En esa misma línea, refirió: "Valoro mucho la palabra y la palabra de siempre fue construir con 24 gobernadores un país federal, ese país federal hay que construirlo, no existe. Este país es muy desigual y por lo tanto hay que tomar medidas que van a beneficiar a algunos y van a perjudicar a otros y allí tiene que asomar la solidaridad de todos nosotros, el perjuicio no es quitarle a alguien lo que necesita, el perjuicio es quitar la abundancia de algunos lados para distribuirla en la carencias que existen en la Argentina".

El Presidente expresó que su administración llegó a "tranquilizar la economía y al país" y sentenció: "Al país no se lo tranquiliza con discursos condescendientes, se lo tranquiliza con acciones equilibradas. Que allí donde la desigualdad aparece, aparezcan acciones que igualen. Que allí donde la marginalidad asoma, aparezcan políticas que abracen. Que allí donde los recursos abundan, se distribuyan de otro modo para aquellos que los están necesitando. Así se construye una Argentina solidaria y se la integra, no es con discurso".

Fernández dijo: "Somos un gobierno nacional de un país federal, que a lo largo de los años se ha construido de un modo muy desigual, muy poco equitativo, muy poco equilibrado, de tal modo que exista una suerte de país central y exista una periferia en el sur y una periferia en el norte y que esas argentinas periféricas fueron olvidadas durante muchos años".

En cuanto a ello, sostuvo la necesidad de integración: "Ha llegado la hora de darse cuenta de que son Argentina y punto. No hay una Argentina central y una periférica, hay una Argentina y punto. El esfuerzo que tenemos que hacer todos es el de integrar la Argentina de la mejor manera posible".

El primer mandatario también expresó, en referencia a la administración de Cambiemos, que "venimos de un tiempo difícil, en el que se ha dilapidado mucho dinero" e hizo hincapié en la deuda: "No nos endeudamos para producir, sino para que la habilidad o la picardía hagan que ese dinero desaparezca de las arcas del Estado y no beneficie a ninguno de los argentinos que están representando estos gobernadores".

Además, refirió que las políticas de su gestión "no son en perjuicio de nadie", sino "en favor de la gente y de las mayorías, que están dispersas en toda la Argentina, en mayor o menor número, pero que son argentinos que necesitan de esos recursos y del auxilio del gobierno nacional".

Día del maestro

Por otro lado, y en una fecha en que se celebra el Día del Maestro, el Presidente envío un saludo a todos ellos. "Quiero darles las gracias, de corazón, porque sé que han estado siempre educando a la distancia a los chicos, han estado dando alimentos donde hizo falta, siempre están. De corazón gracias, son parte del espacio que tenemos que revalorizar y cuidar", expresó.

Además, y en concordancia con su alocución con eje en la equidad, dijo: "¡Feliz día maestros argentinos! Son el emblema de lo que debemos ser, una Argentina que se integra y rompe desigualdades, donde todos deberíamos cargar un guardapolvo blanco para no ver las diferencias".