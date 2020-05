El Presidente dijo que "la gente quiere una salida ordenada" del aislamiento contra el Covid-19; le contestó a los empresarios que cuestionaron el manejo de la economía

El presidente Alberto Fernández dijo que analiza "una serie de protocolos para ir abriendo actividades de la economía" en el marco de la suspensión de actividades por la pandemia de coronavirus.

El Presidente dijo que hoy leyó una encuesta sobre la percepción de la sociedad argentina respecto de la pandemia y las consecuencias del aislamiento. "El clima está bien", sostuvo. "Estamos en un debate sobre cómo avanzar. Las salidas de las cuarentenas se convierten en un problema, por la naturaleza de la enfermedad, y por la crisis económica que generó todo esto", sostuvo.

"Lo que veo es una alta valoración de la gente y un gran respeto por la cuarentena. Y por querer una salida ordenada. También veo cierto temor a que una salida desordenada nos haga perder el esfuerzo", añadió.

"Estoy muy agradecido con los argentinos, porque tomaron con responsabilidad el problema", expresó. "Estamos preparando protocolos para ir abriendo actividades económicas", adelantó. Pero aclaró: "Si pretendemos que se levante todo, nos podemos meter en un problemón. Hay que ser un poquito cuidadoso".

A continuación, le contestó al exministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, por las críticas que expresó sobre el manejo de la economía durante la suspensión de actividades por el coronavirus. "Ayer leía una nota de Alfonso Prat-Gay, que decía que con la cuarentena están destruyendo la economía. Ellos destruyeron la economía sin coronavirus. ¿Desde qué lugar moral hablan así?", lanzó.

Prat Gay sostuvo anoche que la cuarentena decretada para hacer frente a la pandemia del coronavirus "destrozó la economía" del país. Además, reflexionó sobre la negociación de la deuda y lanzó: "Si no resuelven es porque no querían resolver. Si vamos a un default es un fracaso del que no supo negociar".

Este mediodía, Fernández fue consultado por otros cuestionamientos de empresarios, como la Unión Industrial Argentina (UIA), que publicó un alarmante informe sobre la situación de las compañías en el país. "Fíjense lo vivos que estamos, que mantenemos el sueldo a su gente", respondió el Presidente. "Con el Estado, le estamos pagando el 50 por ciento a sus empleados, para mantener en pie el sistema productivo, para que todo empiece a funcionar de vuelta", agregó.

"Hay que tener cierta prudencia. Soy muy conciente", sumó el primer mandatario.