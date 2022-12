Alberto Fernández: “No estoy pensando en la reelección”

escuchar

El presidente Alberto Fernández aseguró que no piensa en la reelección y que solamente está enfocado en los temas de gestión. En una videoconferencia organizada por The Financial Times que fue publicada hoy, pero que según la Casa Rosada habría sido grabada el viernes pasado, antes de conocerse la condena a Cristina Kirchner, Fernández negó que tenga intenciones de postularse el año que viene para un segundo mandato.

“Yo estoy pensando solo en resolver problemas del país, no estoy pensando en la reelección” , aseguró el jefe del Estado. Además, remarcó estar “absolutamente metido en los problemas de la gestión”.

No obstante, en una de sus frases durante la videoconferencia, Fernández abrió la posibilidad de volver a candidatearse el año que viene. “Quiero terminar mi mandato habiendo sembrado la Argentina de oportunidades para el que me suceda o, si sigo yo, no sé, tenga la posibilidad de ver germinar ese sembrado y cosechar en favor de los argentinos” , completó el mandatario.

La entrevista internacional que concedió el Presidente se conoció al día siguiente de la condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien luego de escuchar el fallo comunicó que el año próximo no se postulará “a nada”.

La posibilidad de que Fernández se postule nuevamente a la presidencia es para él un motivo de tensión con el kirchnerismo en la interna oficialista. Máximo Kirchner lo cuestionó abiertamente por esa intención. Durante un acto del PJ bonaerense en Mar del Plata, el hijo de la vicepresidenta dijo que el intento de Fernández de postularse para la reelección era “una aventura personal”.

El lunes, el Presidente se reencontrará con Cristina Kirchner en un acto público. Junto a Sergio Massa, son los principales postulantes del oficialismo para 2023, pero el escenario cambió con el anuncio de la vicepresidenta sobre su ausencia en la próxima contienda y la relativización de la chance de reelección que hizo el jefe del Estado en su diálogo con el medio económico.

Anteayer, tras la condena por el caso Vialidad, Fernández respaldó a Cristina. “Ha sido condenada una persona inocente, alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.

En el pasaje de la videoconferencia dedicado al escenario electoral, Fernández fue consultado sobre el diputado Javier Milei, al que vinculó con sectores de ultraderecha. “La Argentina ha tenido riesgos de padecimientos muy enormes, que terminaron con 30 mil desaparecidos. Todo eso lo hizo la derecha y Milei representa a la extrema derecha”, vinculó el Presidente.

Fernández agregó que Milei es una figura política que surge producto de la “desazón” que dejó la pandemia en todo el mundo, pero que no tendrá relevancia en las elecciones nacionales del año próximo.

LA NACION