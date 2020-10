El presidente participó esta tarde del encuentro "Recomenzar la Argentina y la Patria Grande. Diálogo social para la igualdad", organizado por la Pastoral Social. Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de octubre de 2020 • 19:13

El presidente Alberto Fernández aseguró que la normalidad que existía antes de la pandemia era parte de "una suerte de cultura del olvido" para con los pobres y afirmó que no tiene "ninguna vocación de volver a esa normalidad injusta", donde la mayoría queda "en el pozo de la pobreza".

El jefe de Estado hizo estas declaraciones al participar del encuentro "Recomenzar la Argentina y la Patria Grande. Diálogo social para la igualdad", organizado por la Pastoral Social.

El Presidente se pronunció a favor de un Estado que "organice la sociedad para que todos ganen" y llamó a construir una "nueva normalidad" una vez que pase la pandemia de coronavirus.

"No es normal ver casi sin verlos a los miles que habitan las veredas de las calles de las ciudades del mundo", dijo el presidente y aseguró que el "dialogo social" se ha vuelto "un elemento central" para "construir un nuevo pacto social que nos dé la igualdad que no tenemos" y asumió que para ello "tenemos que sentarnos a dialogar seriamente y construir ese nuevo acuerdo".

"No nos puede dejar tranquilos" el modelo de desarrollo centralizado vigente, dijo el mandatario y convocó a pensar en un esquema que "debe abrazarnos a todos, incluirnos a todos". El jefe de Estado destacó la importancia de que cada argentino pueda desarrollarse en el lugar en el que nació.

Según Fernández hay que lograr un "acuerdo de desarrollo igualitario" para que "no crezca solo una parte del país y los demás miran ese crecimiento desde la tribuna".

Por otro lado, dijo que "odiarnos nos ha conducido a este presente que tenemos" y destacó la importancia de la ética de la política y de la democracia que, dijo, es "no solo no robar, sino no estar en paz viendo que el de al lado está sufriendo". También dijo que la ética en la política es un "elemento primordial" y "una de las grandes carencias que deberían avergonzarnos".

"Tenemos la oportunidad que todos juntos y hermanados no volvamos a la normalidad que tuvimos, porque solo hace avergonzarnos", sino que "tenemos que crear otra normalidad que nos incluya a todos y a todas", pidió el mandatario.

Noticia en desarrollo.

Conforme a los criterios de Más información