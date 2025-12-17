Presupuesto 2026 y reforma laboral, en vivo: el Congreso debate y vota leyes claves
El oficialismo también avanzó con los proyectos para blanquear dólares “del colchón” y prohibir el déficit fiscal; Javier Milei buscará exhibir su vigor parlamentario
Reunión convocada por Victoria Villarruel
Las comisiones aún no están conformadas y recién se definirán este martes, a las 11, en una reunión de jefes de bloque convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de mantener en su despacho un encuentro de casi una hora con Bullrich.
La agenda del Senado
En paralelo, el Gobierno intentará acelerar el tratamiento de la reforma laboral y emitir dictamen en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.
El inicio formal del debate todavía no tiene fecha, pero es intención de Patricia Bullrich, flamante jefa del bloque de LLA en el Senado, que el plenario de comisiones comience el miércoles y finalice al día siguiente o, a más tardar, el viernes, con la firma de un dictamen que deje el proyecto en condiciones de llegar al recinto el sábado 27 o el lunes 29 de diciembre.
Debate de proyectos clave
Aunque la prioridad será el Presupuesto 2026, el oficialismo buscará sancionar también la propuesta llamada Inocencia Fiscal -que impulsa un cambio de paradigma en la persecución de la evasión: “Todos somos inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”, explicó Juan Pazo al presentar el proyecto en junio- y la prohibición del déficit, que contempla sanciones penales para quienes vulneren el equilibrio fiscal.
“Van de la mano de la discusión presupuestaria”, sintetizan cerca de Martín Menem.
Así está conformada la comisión de Presupuesto y Hacienda
La comisión de Presupuesto y Hacienda continuará bajo la presidencia del libertario Alberto Benegas Lynch. Está integrada por 20 representantes de LLA, 18 de Unión por la Patria, cuatro del interbloque Pro-UCR, tres de Provincias Unidas y otros cuatro lugares que podrían repartirse entre los gobernadores que mantienen una relación fluida con la Casa Rosada: Raúl Jalil, de Catamarca, que se separó del espacio constituido por el kirchnerismo y conformó su propio bloque -Elijo Catamarca-; Osvaldo Jaldo, de Tucumán -que mantiene a los suyos en Independencia-; Gustavo Sáenz, de Salta -que conforma Innovación Federal junto a los misioneros de Hugo Passalacqua-; y Marcelo Orrego, de San Juan, que sostiene su espacio Producción y Trabajo.
Qué se debate este miércoles en el Congreso de la Nación
Entre el lunes y el martes, el oficialismo estimó debatir en comisiones el plan de gastos y recursos, con la mira puesta en llevarlo el miércoles al recinto de Diputados. Los números juegan a su favor.
Los libertarios son el bloque más numeroso de la Cámara, con 95 legisladores, y eso se reflejará en la integración de las comisiones clave. Con aliados, el Gobierno calcula reunir las voluntades necesarias para avanzar.
El Gobierno pone a prueba su poder
Javier Milei buscará esta semana exhibir su vigor parlamentario. En un trámite acelerado, el oficialismo intentará darle media sanción al Presupuesto 2026 y a otros dos proyectos económicos de fuerte carga simbólica para la administración libertaria: la denominada “inocencia fiscal” −con la que apuesta a incentivar la formalización de los dólares “debajo del colchón”− y la iniciativa que apunta a prohibir el déficit fiscal.
