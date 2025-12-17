Presupuesto 2026 y reforma laboral, en vivo: el Congreso debate y vota leyes claves

En paralelo, el Gobierno intentará acelerar el tratamiento de la reforma laboral y emitir dictamen en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.

El inicio formal del debate todavía no tiene fecha, pero es intención de Patricia Bullrich, flamante jefa del bloque de LLA en el Senado, que el plenario de comisiones comience el miércoles y finalice al día siguiente o, a más tardar, el viernes, con la firma de un dictamen que deje el proyecto en condiciones de llegar al recinto el sábado 27 o el lunes 29 de diciembre.