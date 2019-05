Fuente: Archivo

"¿Usted la ve la presa a Cristina ? El camino de la cárcel se acerca a ella", le preguntó hace un tiempo el periodista Nélson Castro al ahora candidato a Presidente Alberto Fernández durante una entrevista para TN. "Yo no lo sé", respondió él y aclaró que no iba a opinar sobre esa cuestión porque no conocía las causas. "Además, escucho decir un montón de disparates jurídicos", señaló.

Sin embargo, al hablar sobre las causas de corrupción en las que su compañera de fórmula está involucrada sostuvo, enfático, que ella debe explicar todo. "Lo reclamo siempre. Es necesario que Cristina explique claramente y no que se enoje. Que explique y no que mande a un matón como [Gregorio] Dalbón (uno de sus abogados) a insultar", lanzó.

"La solución no es enojarse, es explicar porque, cuando uno pasa por la función, debe explicar lo que hizo y debe explicar todo", dijo, y agregó: "Si quieren mis cuentas se las doy y si quieren ver mi patrimonio vayan y revisenlo, yo no tengo ningún problema".