Alberto Fernández pidió por “la unidad” de los argentinos y “no prenderse en discusiones estériles”

El presidente Alberto Fernández cerró hoy la primera reunión de trabajo del Consejo Económico y Social, en el complejo Parque Norte y llamó a la unidad de los argentinos, a “no prenderse en discusiones estériles” y comparó su función con la de un director de orquesta.

Luego de dos semanas de su ambicioso lanzamiento, opacado horas después por la explosión del escándalo del vacunatorio VIP, y tras la dura embestida de Alberto Fernpandez contra la oposición en el Congreso el lunes; el Gobierno reflota el Consejo Económico y Social, presidido por el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz.

“Mi tarea como presidente es poner armonía en la diversidad”, dijo y comparó su función con el director de una sinfónica que trata de que todos toquen su instrumento en el “momento adecuado y en la nota que corresponde”.

“Yo estoy aquí para que nos unamos. Que tomemos dimensión del otro y seamos capaces de construir en conjunto. Obviamente que no voy a estar de acuerdo con todos como a mi no me gusta lo que dicen algunos”, agregó.

“Lo tremendo de la pandemia nos obliga a repensar cómo queremos hacer la Argentina del futuro”, dijo y señaló que la pandemia nos mostró la crisis de la educación, salud y trabajo. Por eso, para Fernández debemos “fortalecernos” como un cuerpo, “todos juntos”.

A su vez, el Presidente dijo estar “contento” con la integración de la economía popular en el Consejo, representada por los referentes sociales Esteban“Gringo” Castro y Fernando “Chino” Navarro.

“En todo el mundo hay elementos que contaminan el debate publico en las redes sociales. Se esconde algo muy perverso que llama a la educación permanente”, dijo el Presidente sobre el desarrollo actual de las redes sociales y que no deben ir contra “la paz social”.

“Creo que hemos dado un gran primer paso”, dijo el Presidente para finalizar y pidió que “hoy más que nunca nos demos cuenta de la importancia que tiene dejar de pelear, que nos merecemos un país con mejores instituciones y que respete la democracia. Nos salvamos juntos o seguiremos sufriendo como hasta ahora”.

“Estoy feliz porque creo que estoy cumpliendo con la palabra que empeñé”, concluyó

El organismo está integrado por 30 consejeros que se encuentran reunidos por primera vez y representan, en su conjunto, a trabajadores, empresarios, representantes del sistema académico y científico y de la sociedad civil.

