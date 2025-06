Alberto Fernández respaldó a Cristina en medio de la expectativa por el fallo de la Corte Suprema

El expresidente Alberto Fernández realizó un posteo este martes por la tarde vinculado al pronunciamiento de la la Corte Suprema sobre la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que se llevará acabo cerca de las 16.

“Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK”, escribió en su perfil.

Replicó además el comunicado difundido 48 horas antes por el Grupo de Puebla, donde se denuncia “el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política contra Cristina Kirchner”.

Luego, en diálogo con Radio con Vos, profundizó: “Esta es una causa donde ningún tribunal entendió cómo funciona la asignación de la obra pública en el Estado. No es una decisión del presidente, es una decisión del Congreso. La ley de presupuesto determina cuáles son las obras públicas que se van a presupuestar cada año”.

“Y un presidente no tiene nada que ver con una licitación de una obra pública. La licitación las hacen o los ministerios o los gobernadores. El Estado solo revista el avance de las obras y otorga los recursos”, reforzó.

Durante la entrevista, el exmandatario hizo un “llamado a la reflexión colectiva”. “Si la Justicia Argentina actúa así, estamos en un problema muy serio. Cuando Lula [Da Silva] estuve preso, fui a defenderlo porque estaba preso injustamente, no por ser de izquierda o de derecha. “Si hoy estoy hablando, no es porque me llevo de maravilla con Cristina. Es porque es injusto lo que están haciendo. Quiero que se respeten las normas”, dijo.

“Esto que hoy le pasa a Cristina, le puede pasar a cualquiera el día de mañana. No podemos avalar esto. Me llama la atención de que, si llegaran a rechazar el recurso extraordinario o la queja, sería un acto de arbitrariedad que solo lo podría dilucidar un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Justicia”, advirtió.

Y dijo para cerrar: “Hay que darse cuenta de lo que está pasando. Hay una cosa que Baltasar Garzón dice, y creo que tiene razón, que es que los que realmente queremos la República y el Estado de Derecho, nos descuidamos de la Justicia como poder. Nos preocupamos mucho por el Poder Ejecutivo y el Parlamentario. Y la Justicia, poco a poco, fue cooptada por elementos conservadores. Esto que vemos en la Argentina ocurre en todos lados”.