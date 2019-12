El Presidente se refirió al estado de la Casa Rosada Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Alberto Fernández dijo hoy que encontró "todo muy bien" en la Casa Rosada, pero deslizó una queja. "No sé si el (ex) presidente [por Mauricio Macri] venía a trabajar ahí porque el aire no funciona y es insufrible", dijo el jefe del Estado a la salida del palacio de gobierno, cuando se dirigía a la asunción de Axel Kicillof, en La Plata.

Según explicaron en la Casa Rosada, Fernández se refirió al Salón Eva Perón, donde recibió hoy al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Los funcionarios abrieron hoy el Salón de los Científicos para ventilar el ambiente. Mauricio Macri siempre fue muy estricto con el cuidado de la energía en Balcarce 50.

Ayer, apenas llegó a la Casa Rosada tras la jura, Fernández hizo un reconocimiento de los despachos del área presidencial y de la jefatura de Gabinete. Volvió al viejo despacho en el que trabajó entre 2003 y 2008 y que hasta el lunes fue ocupado por Marcos Peña. Se sorprendió por encontrar allí una mesa de reuniones, en lugar de un escritorio.

Fernández se reitró hoy cerca de las 11 a La Plata acompañado por el ministro del Interior, Wado de Pedro, por el titular de Diputados, Sergio Massa y por su secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi. También por el Canciller, Felipe Solá, que acompañó al Presidente en su reunión con la delegación cubana.

Fernández mantendrá luego una reunión con el secretario adjunto del Departamento de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, el representante diplomático de los Estados Unidos que viajó a la Argentina para la jura.

El enviado de Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, se fue ayer, antes de lo pautado, ofendido por la presencia de un funcionario de Nicolás Maduro en las delegaciones que asistieron a la asunción presidencial.