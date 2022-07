Alberto Fernández se refirió al nuevo “dólar soja” y aseguró: “No vamos a devaluar”

Tras llamar “especuladores” a los productores de soja, el presidente Alberto Fernández se refirió este miércoles a la implementación del “dólar soja”, el tipo de cambio diferencial con el que el Gobierno busca incentivar la liquidación de granos por parte de los productores del campo.

En un contacto con C5N, el mandatario aseguró esta tarde que el Gobierno no va a devaluar. “Eso sería empobrecer a la gente”. En tanto, sobre la herramienta ideada por el Banco Central para impulsar la venta de granos dijo que está “dirigida directamente a los productores”.

“No está dirigida a las cerealeras sino directamente a los productores”, aclaró. El Presidente detalló entonces el mecanismo fijado por el Central. “Cuando [los productores] vendan granos al exterior, vamos a cobrarle las retenciones que existen, de 33% sobre la soja”, dijo, y agregó sobre los pesos que reciben: “El 70% se lo pago al dólar oficial y el 30% de lo que ellos hayan vendido como exportación se lo pago al dólar solidario”.

De esta forma, los productores “pueden hacerse de dólares solidarios, es decir, pueden comprar billetes de dólar solidario con ese 30%”, aunque “están obligados es a que esos billetes vayan a una cuenta corriente, a una caja de ahorro o a un plazo fio del sistema financiero”. Los dólares que puedan comprar al tipo de cambio “solidario” -es decir, al oficial más el 30% del impuesto PAIS y el 35% de retención de Impuesto a las Ganancias a cargo de la AFIP-, pero “no los pueden sacar del sistema financiero”. Y, el mandatario reafirmó: “Si los quieren vender están obligados a venderlos en el dólar MEP, que también en un dólar oficial”.

El dólar abrió la semana en baja tras el récord. Archivo

Según explicó, el objetivo es que si venden esos dólares en el mercado financiero “haya más oferta de dólares en el dólar MEP, baje la cotización del dólar MEP y la brecha se acerque”.

”La idea es precisamente que todo lo que hicimos no supone ninguna devaluación, nos movemos con los dólares que existen”, afirmó Fernández. Y agregó: “No hizo falta ningún decreto presidencial, se resolvió con una Resolución del Banco Central, dejamos afuera a las cerealeras, fuimos directamente en favor de los productores, es una medida que solo dura 30 días”, completó el Presidente.

Por último, se refirió a la dinámica cambiaria de las últimas semanas, y concluyó: “Es una pulseada para ver si vamos a devaluar o no, y nosotros no vamos a devaluar, porque devaluar es empobrecer a la gente. Eso es lo que no queremos hacer, así que seguiremos peleando hasta que entiendan que una vez deben pensar en la gente”.

Agencia Télam