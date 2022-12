Alberto Fernández analiza con 14 gobernadores una estrategia contra el fallo de la Corte

escuchar

Alberto Fernández recibió hoy a diez gobernadores oficialistas en la Casa Rosada para dar un mensaje político contra la Corte Suprema, luego del fallo del máximo tribunal que repuso parte de la coparticipación que el Gobierno le recortó a la ciudad de Buenas Aires en 2020.

A la sede de gobierno asistieron diez mandatarios provinciales que optaron por viajar a Capital Federal tras la convocatoria que hizo ayer la Presidencia cuando se conoció el fallo de la Corte: Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Axel Kicillof (Buenos Aires), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca).

De forma remota, en tanto, se conectaron a la reunión Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

Los gobernadores que integran Juntos por el Cambio no fueron convocados al encuentro. También faltaron Arabela Carreras (Río Negro), Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Omar Gutiérrez (Neuquén), mandatarios que no abrevan en el Frente de Todos. Sorprendió, en cambio el faltazo de otros dos gobernadores oficialistas: Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Omar Perotti (Santa Fe). Ayer, el diputado santafecino Roberto Mirabella -del riñón del gobernador- fue uno de los que no dio quórum para la última sesión del año en la Cámara baja.

También se sumó a la reunión el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que recibió a algunos en sus oficinas de la planta baja de la Casa Rosada antes de subir al Salón Eva Perón para reunirse con el Presidente. De Pedro vuelve a compartir así una actividad política e institucional con Fernández, una novedad luego del vacío que él y otros funcionarios kirchneristas le hicieron al Presidente la semana pasada en el acto por los tres años de gestión.

De Pedro había sido un actor protagónico de la puja con Horacio Rodríguez Larreta por los fondos asignados a la Capital Federal. Hubo un sinfín de reuniones entre funcionarios de su ministerio y representantes del gobierno porteño para intentar llegar a un acuerdo -que no se logró- antes de que la Corte resolviera la cautelar que presentó la Ciudad. “Incoherente y antifederal es sacarles recursos a las provincias para darle al Gobierno de la Ciudad, el más rico del país”, dijo el ministro hoy en Twitter.

La puja con la Ciudad por la coparticipación le sirve a Fernández para hacer causa común con los gobernadores peronistas en un momento delicado, tanto por el desdén que recibe del kirchnerismo como por la frialdad que exhibieron en los últimos días los mandatarios provinciales y la CGT.

En la Casa Rosada esperaban que el fallo del máximo tribunal fuera favorable a Rodríguez Larreta. No los sorprendió. Ayer, los ministros de la Corte ordenaron una medida cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires y dispusieron que el Estado Nacional “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos″ coparticipables. Además, le ordenaron al Gobierno que, “durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606″, que fue la norma con la que hace dos años se formalizó un nuevo cálculo de lo que le correspondía a la Ciudad por el traspaso de la Policía.

La Ciudad, no obstante, viene reclamando que le repongan el 3,5% de la coparticipación. Más allá del encono con el máximo tribunal, tras una primera lectura del fallo en algunos despachos oficiales tomaban nota de los porcentajes que escribió la Corte y hablaban de un fallo “salomónico”. La decisión de la Corte es sobre una medida cautelar, pero aún se aguarda que falle sobre el fondo del caso.

La Corte Suprema ya notificó al Poder Ejecutivo del fallo y ahora la Ciudad espera que, de forma inmediata, la Nación le transfiera el monto actualizado de fondos. Según fuentes oficiales, es necesario que el Gobierno emita un decreto a partir de la resolución judicial para que el Ministerio de Economía le gire la orden al Banco Nación para que actualice los giros.