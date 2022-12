Un grupo de diputados oficialistas le reclamó al Presidente que indulte a Milagro Sala

escuchar

Un grupo de diputados del Frente de Todos envió una carta pública al presidente Alberto Fernández para que indulte a la dirigente Milagro Sala, quien la semana pasada recibió condena firme a 13 años de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Los legisladores oficialistas –en su mayoría kirchneristas– insistieron en que se le conceda el indulto a la dirigente jujeña pese a que el presidente Fernández declaró que no lo hará. “La Corte me prohíbe, no puedo indultar porque intervino la justicia provincial”, se justificó Fernández, aunque dijo estar convencido “de que todo el proceso judicial contra Milagro Sala estuvo plagado de un tinte político inadmisible”.

“Soy un hombre de derecho y no puedo vulnerar lo que dice la Constitución, con mucho pesar lo digo”, sostuvo.

Sin embargo, para los legisladores oficialistas, “hoy se abre una oportunidad para reparar una terrible injusticia, apelando a las herramientas de las que constitucionalmente el Poder Ejecutivo dispone. Es hora de decretar el indulto de Milagro Sala”.

En el comunicado expresaron una fuerte crítica al accionar del Poder Judicial respecto a la detención de Sala: “La Corte Suprema, a través de sus fallos que intervienen en la vida política de la República, demuestra que la división de poderes le importa poco y aún menos la Constitución”.

“La prisión de Milagro Sala no sólo es arbitraria, sino que es abiertamente direccionada por sus posiciones políticas, por su rol como dirigenta social en su provincia, por ser coya y por haber organizado a cientos de miles de pobres en la pelea por sus derechos, poniendo en jaque los poderes enquistados históricamente en la provincia de Jujuy”,

Los diputados enfatizaron que “la defensa de la democracia se basa en dos parámetros: la división de poderes y el respeto a la Constitución Nacional. E l indulto no viola la división de poderes, ni desconoce la Constitución, por lo cual no hay razón alguna para argumentar que se vería amenazada la democracia en la Argentina al utilizar este recurso legal”.

“Alguna vez usted consideró el indulto como ‘una rémora que ha quedado en la Constitución Nacional de la monarquía’”, le recordaron y, contundentes, afirmaron: “Creemos firmemente que es tiempo de responder a esta detención política con una firme determinación política. Usted dispone de las herramientas constitucionales para que los monarcas de la Corte Suprema sepan que, agotada la parodia jurídica, se les anteponen respuestas por vías legales de parte de un gobierno que defiende los intereses populares”.

La misiva fue firmada por Paula Penacca, Hugo Yasky, Juan Carlos Alderete, Verónica Lía Caliva, Juan Marino, Leonardo Grosso, Natalia Souto, María Rosa Martínez, Nelly Daldovo, Claudia Ormachea, Mara Brawer, Guillermo Carnaghi, Blanca Osuna, Leopoldo Moreau, Daniel Gollan, Carolina Gaillard, Silvana Ginocchio; Jorge Ricardo Herrera, Lisandro Bormioli, Juan Manuel Pedrini, Mónica Macha, Eduardo Valdés, Pablo Carro y José Luis Gioja.

LA NACION