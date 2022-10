Alberto Fernández se reunió con Claudio Ferreño, el supuesto “nexo” con Alfa, de Gran Hermano

escuchar

Alberto Fernández se reunió esta tarde en la Casa Rosada con Claudio Ferreño, el jefe del bloque de legisladores porteños del FdT, que estuvo en el centro de la escena en las últimas 48 horas, porque fue mencionado en Gran Hermano por uno de los participantes. Walter Santiago, alias “Alfa”, dijo en el reality, que tiene altos niveles de rating, que conoce al presidente a través de Ferreño y que el actual jefe de Estado lo “coimeó” un “montón de veces”.

“Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mi me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien”, dijo “Alfa”. El hombre, de 60 años, se dedica a la comercialización de autos de colección, según dice. Sus palabras encontraron una gran caja de resonancia que traspasó el programa porque el Gobierno decidió “poner un límite” a las acusaciones a través de Gabriela Cerruti, su vocera.

¿Pero hay o no un nexo entre Walter Santiago y Alberto Fernández? En principio, con Ferreño sí. No de manera directa. En el entorno del legislador porteño dijeron a LA NACION que Ferreño no puede decir que no lo conoce pero sí que no tiene relación. “La relación [de Ferreño] es con el hermano [de Walter Santiago] que se llama Sergio. Tienen padrinazgos cruzados de sus hijos”, advirtió.

Claudio Ferreño y Alberto Fernández

¿Fueron juntos al primario, como dijo Santiago? “No se acuerda Claudio, porque en cuarto grado se cambió de colegio. Pero es mentira lo que dice este hombre, porque este hombre se fue 20 años a Miami y después volvió. No tiene relación con Claudio”, agregaron. De todos modos, el presidente y Ferreño aseguran en privado que quieren terminar el tema Gran Hermano y concentrarse en la agenda de gestión y política.

Cerruti fue un poco a contramano de esa idea en las últimas 24 horas, porque discutió en redes sociales con dirigentes opositores y oficialistas y volvió a referirse al tema en una conferencia de prensa en la Casa Rosada esta tarde. El abogado de Fernández, Gregorio Dalbón, dijo que si no hay una retractación del programa harán una demanda civil por daños y perjuicios. Pero parece que la intención, tras ver el efecto boomerang que tuvo la propagación del tema y su eventual efecto negativo. De hecho, el tema generó debate puertas adentro del gabinete. Parece que ahora habrá punto final.

El jefe del bloque de legisladores es un hombre de confianza de Fernández. En la reunión de esta tarde, además de tocar el tema, y acordar en que había que poner un límite porque lo trataban a Fernández de coimero, abordaron el acto del 17 de octubre en Cañuelas, para el que Ferreño movilizó con el partido ParTE, de Alberto Fernández.

Ferreño está tejiendo nexos con dirigentes de San Martín, Esteban Echeverría, Tres de Febrero y con el interior del país, a pedido del jefe de Estado. ¿Será candidato Alberto? Eso nadie se anima a contestarlo. Aunque afirman que sus gestos de “independencia” en los cambios de gabinete que se hicieron (y los que se podrían avecinar) son llamativos, en una coalición que venía con un delicado equilibrio con Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se reunieron en las oficinas que el presidente electo tiene en Puerto Madero; los acompañaron el vicejefe porteño, Diego Santilli y el titular del bloque del Frente de Todos en la Legislatura, Claudio Ferreño

Alberto Fernández y Ferreño tienen una relación que, según dicen fuentes oficiales, se originó en el PJ porteño y se remonta a los años ‘90. En la foto de arriba se los puede ver juntos, antes de que comenzara la presidencia de Fernández, junto al jefe de gobierno, Larreta y Diego Santilli, que en ese momento era vicejefe porteño.