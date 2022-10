Escándalo en Gran Hermano: las polémicas frases de Alfa sobre Alberto Fernández que enfurecieron al Gobierno

escuchar

La nueva edición de Gran Hermano (Telefe) empezó hace solo tres días, sin embargo, algunos de sus 18 participantes ya se vieron envueltos en más de un escándalo. Sin dudas uno de los más controvertidos es Walter “Alfa” Santiago. En las últimas horas, lanzó fuertes frases sobre el presidente Alberto Fernández, los políticos y la corrupción, que con cámaras que funcionan durante las 24 horas fueron difícil de pasar por alto. La magnitud de sus dichos fue tal, que hasta Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, salió al cruce.

Alfa, fue la tercera persona en ingresar a la casa más famosa. Tiene 60 años, es de Tigre y trabaja comprando y vendiendo autos.“Nunca tuve jefes, nunca tuve horarios, nunca nadie me mandó ni me dijo lo que tenía que hacer. Y en la casa, tampoco nadie va a decirme qué tengo que hacer. Siempre fui líder. Soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada”, dijo durante el clip de presentación. Además, anticipó que iba a ser “el dueño de la cocina” y “el patriarca de la casa”.

Desde que ingresó a la casa, Walter "Alfa" Santiago se convirtió en uno de los participantes más polémicos del certamen (Foto: Captura de video)

Pero, el certamen tiene cámaras que funcionan las 24 horas y captan todo lo que hacen los participantes, por lo que cualquier cosa que hagan o digan ahí, es visto y escuchado. El miércoles registraron el momento en el que Alfa tuvo una conversación con algunos de sus compañeros y lanzó fuertes frases sobre el presidente Alberto Fernández y también sobre algunos políticos argentinos.

“El tema de la política pasa por otro lado. Hay un montón de políticos que yo conozco que han hecho y que laburan. Y un montón de tipos que lo único que hicieron son militantes y llegaron a donde son porque son militantes”, comenzó a decir Santiago. Pero sus dichos no quedaron ahí, porque también dio nombres.

Alfa sobre Alberto Fernández

“Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández”, sostuvo y en la misma línea continuó con especial énfasis: “A Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien”.

Pero, sus testimonios sobre política no terminaron ahí. “Hay muchos políticos que se han atado al poder, que son Cafiero, los hijos de Cafiero. Los nietos de Cafiero. Los Saadi. Los Rodríguez Saá. Que se han enquistado en el poder y han hecho fortuna”, sostuvo.

La respuesta de Gabriela Cerruti ante las polémicas frases de Alfa sobre Alberto Fernández

Las palabras de Alfa tocaron la puerta de la Casa Rosada y Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, se pronunció al respecto vía Twitter y decidió responder a las acusaciones del participante. “Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefe, nos vemos obligados a decir: 1) el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido”.

La vocera presidencial respondió a las acusaciones del participante de Gran Hermano (Foto: Captura de Twitter @gabicerru)

A su vez, en otro posteo agregó: “2) Como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública, Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública”.

Cerruti continuó con su respuesta y sostuvo: “Preservando su honor, no podemos naturalizar que ese alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo”. Por último, consignó: “3) Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a Telefe, a la producción de Gran Hermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante”.

La respuesta de Santiago Del Moro

Luego de las frases de Alfa que apuntaron de lleno a Alberto Fernández, la política y la corrupción y tras la respuesta de Cerruti que pidió que tanto Telefe como la producción de Gran Hermano y el participante “se retracten y cesen en esta actitud agraviante”, Santiago del Moro, conductor del programa salió a aclarar el tema y explicó cómo es el contrato que firmaron los participantes.

Santiago del Moro habló tras las repercusiones por los dichos de Alfa

“Este es un programa que trabaja con cámaras abiertas. Lo que los chicos digan dentro de la casa corre por cuenta de ellos mismos”, remarcó el conductor y explicó que los participantes firman un documento en el que se hacen responsables de las cosas que dicen y los nombres que dan. “Esto lo aclaro porque se ha nombrado adentro de la casa a distintas personas y eso corre absolutamente a cargo de quien lo dice. Eso es lo que firmaron, ese es el documento que firmaron los chicos”, cerró.

