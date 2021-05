Alberto Fernández, sobre los contagios en edad escolar: “Pedro Cahn me dio el dato”

Después de haber anunciado un cierre total en los distritos más afectados por el avance del pandemia del coronavirus, Alberto Fernández analizó el contexto que lo condujo a severas restricciones. Así, el Presidente aseguró que -desde el retorno a la escolaridad presencial en marzo- “los contagios en los chicos en edad escolar de 0 a 12 años aumentaron en un 110 por ciento”. “Pedro Cahn me dio el dato”, aseguró el mandatario.

En diálogo con CNN y en relación a la suspensión de la presencialidad, una medida que inicialmente duraría solo quince días y ya se extendió por más de un mes, Fernández afirmó que todas las decisiones se basaron “en decisiones del Consejo Federal de Educación”.

📺“Los contagios en los chicos en edad escolar de 0 a 12 años, Pedro Cahn me dio el dato, aumentaron el 110%. ¿Qué cambió en este tiempo? La escolaridad”. El presidente @alferdez en @CNNEE. #AlbertoFernándezEnCNN pic.twitter.com/F31gfqc9Lz — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) May 23, 2021

”Los chicos necesitan estar en las aulas. Dediqué como docente parte de mi vida a la educación y sé lo importante que es la presencialidad, pero no podemos poner en riesgo a la gente. Tenemos que evitar los contagios”, expresó.

Asimismo, Fernández volvió a hacer hincapié en que la prioridad de su Gobierno está puesta en la salud de los argentinos. “¿Alguien puede pensar que yo, que dediqué mi vida a la docencia, voy a decir que la educación no importa? Claro que importa, y claro que me duele y me preocupa”, dijo, y confrontó al gobierno porteño, que enarbola la bandera de la presencialidad, al decir que “está demostrado que el aumento de contagios entre chicos en edad escolar de 0 a 12 años aumentó un 110 por cierto”.

“Estamos en una instancia en la Argentina donde podemos volver a entender que hay cosas que políticamente no se pueden admitir discusión, que hay momentos donde debemos estar muy unidos para trabajar juntos. Quisiera, que la oposición también entendiera la crisis en la que estamos y que con esto no se puede hacer política, porque es muy grave, porque ponemos en riesgo la vida de la gente”, cerró.

Frente al duelo de datos entre los que expone Nación y Ciudad y según explicó el ingeniero en sistemas Mauro Infantino a LA NACION en abril, estadísticamente, lo que corresponde es mirar no el número de casos, sino el porcentaje que esa franja etaria representa en el total de contagios. Si se analiza de esa manera, los datos muestran que el porcentaje de chicos contagiados sobre el total de casos se mantiene dentro del margen de los números que se dieron en la primera ola y en el rebrote del verano.

“Correlación no implica causalidad. En diciembre no empezaron las clases o, si querés verlo de otro modo, la misma semana que empezaron las clases abrieron los cines”, explicó.

