Alberto Fernández, sobre Malvinas: “Que Inglaterra no se preocupe porque la Argentina está absolutamente desarmada”

El expresidente Alberto Fernández habló este fin de semana acerca del discurso de Javier Milei centrado en reivindicar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Crítico del libertario, calificó de “show” la cadena nacional en la que se anunciaron sanciones para las petroleras que operan en el archipiélago, lo tildó de “payaso” y afirmó: “La Argentina está absolutamente desarmada”.

“Es un acto de oportunismo político que tiene el único propósito de tratar de reubicarse en un tema en el que quedó absolutamente desubicado respecto de lo que es la vocación nacional y trató de resolverlo del peor modo, que es con este gesto hipócrita que todos vimos”, consideró Fernández.

En esta línea, destacó que, desde la recuperación de la democracia, todos los presidentes reclamaron la cuestión Malvinas. “Yo particularmente lo hice también”, dijo y siguió: “Si revisan, lo hice todas las veces que hablé en Naciones Unidas, lo hice cada vez que hablé en el G20. Lo hice también; si ustedes lo buscan, lo van a encontrar en algún recorte periodístico, cuando tuve oportunidad de participar del G7, y allí Boris Johnson me había pedido una reunión”.

“La Argentina no ha cedido nunca su reclamo por el tema Malvinas”, reforzó en diálogo con Radio con Vos.

El ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, junto al expresidente Alberto Fernández

Fernández cuestionó entonces la capacidad militar del país. “Que no se preocupe [Inglaterra] por eso, porque la Argentina está absolutamente desarmada porque, entre otras cosas, Milei compró 24 aviones que son un vejestorio, que no sirven para nada”, lanzó.

Además, calificó la compra de los cazas como “un desfalco”. “Son aviones de 40 años que vinieron sin ninguna tecnología porque les quitaron toda la tecnología de la OTAN antes de venir a la Argentina. En verdad, los ingleses no tendrían que preocuparse por eso. Tenemos que preocuparnos nosotros por tener un presidente tan delirante, tan absurdo, tan ridículo”, arremetió.

El también extitular del PJ aseguró que los anuncios de Milei en relación con sanciones a las compañías o estados que realicen actividad ilegal en la zona en la última cadena nacional “son cosas que ya ocurrieron”. “Una de esas empresas fue sancionada en mi gestión con 20 años de inhabilitación para operar en Argentina”, aseguró.

“Es parte de toda la ficción en la que Milei pretende meter a la Argentina”, insistió y siguió: “O sea, ¿alguien seriamente piensa que Estados Unidos se va a enfrentar a Inglaterra? ¿Va a venir a decirnos ahora que tiene la razón Argentina? No lo hizo nunca".

Fernández destacó que “Estados Unidos e Inglaterra tienen intereses mucho más profundos”. “¿Ustedes piensan que esa sociedad se va a disolver por Malvinas?”, cuestionó, y agregó: “Eso lo creyeron solamente dos energúmenos: uno se llamó [Leopoldo] Galtieri y el otro se llamó Milei. Es ridículo todo esto”.

Sobre el anuncio de la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, aseguró que él había ordenado la misma obra durante su gestión. “La base militar de Tierra del Fuego la ordené construir yo. ¿Con qué se construía esa base? Con el Fondef. El Fondo para la Defensa, el Fondef, lo diluyó Milei y la base militar la dejó de construir. Cuando apareció en la base militar, Milei fue acompañado por la jefa del Comando Sur para decir que esa iba a ser una base conjunta norteamericana y argentina”, dijo.

Fernández comparó además el discurso de Milei con lo que definió como “un gesto poderoso”: el de la selección argentina desplegando una bandera vinculada con el reclamo por Malvinas después de un partido. “Y lo que yo vi es a una ministra de Seguridad de Milei [Alejandra Monteoliva] desalentando que lo hagan, amenazando a quienes lo hicieran. Y después, a Milei diciendo que fue una chiquilinada, cuando fue el gesto diplomático más importante de los últimos años porque el mundo entero empezó a hablar de Malvinas por ese gesto de la selección”, planteó.

Finalmente, sobre la afirmación de Milei de que es la primera vez que un gobierno se planta ante el Reino Unido, Fernández respondió: “Es un payaso”.

“[Arturo] Illia consiguió algo muy importante, que fue la Resolución 2065 [en las Naciones Unidas], que ordenó que la Argentina e Inglaterra se sentaran en una mesa de discusión para resolver el tema de la soberanía. Desde entonces, la Argentina viene reclamando la vigencia de esa resolución y que se cumpla. Siempre, siempre, siempre”, concluyó.

La reacción de Santiago Caputo

El posteo de Santiago Caputo tras las declaraciones de Alberto Fernández

El asesor presidencial libertario Santiago Caputo reaccionó a las declaraciones del expresidente a través de un posteo en X. “No se me ocurre nada más cipayo que salir a ponerte del lado del Reino Unido simplemente para oponerse al Presidente Javier G. Milei”, escribió.

Y agregó: “A esto ha quedado reducido el kirchnerismo: un grupito minúsculo que no representa a nadie al servicio de intereses extranjeros”.