Alberto Fernández, sobre su cruce con Lacalle Pou: “No tengo por qué soportar que a mi país lo llamen ‘lastre’”

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó anoche de una entrevista y opinó sobre el reciente cruce con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, el cual ocurrió en medio de una cumbre del Mercosur atravesada por la tensión y las diferencias.

“El presidente uruguayo se destempló. No tengo por qué soportar que a mi país lo llamen ‘lastre’. No voy a dejar que llamen así a la Argentina en un grupo regional como es el Mercosur, y tampoco trataría así a ningún país. No fui yo el destemplado”, expresó en declaraciones formuladas al canal C5N.

Respecto a un posible quiebre o una salida de este acuerdo, Fernández manifestó: “Confío en que no corre riesgo la unidad. Ha sido un incidente. Gobierne quien gobierne, el Mercosur se ha podido mantener unido”.

Luego, el Presidente apuntó contra Mauricio Macri y volvió a repudiar el acuerdo que llevó al país a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Tendría que pedir perdón por el daño que le hizo al país. Lo que han hecho es insólito. El año que viene, el acuerdo que firmó Macri, obliga a la Argentina a pagar 18 mil millones de dólares y al año siguiente, 19 mil millones de dólares. Me impresiona mucho que Macri no se de cuenta del desastre que hizo”, aseveró.

Durante la entrevista, Fernández sostuvo que, con la reestructuración de deuda, buscan lograr un acuerdo que sea sostenible en el tiempo y que “no la paguen los que menos tienen”.

“Hay que ver cómo generamos un mecanismo de pago, para que nosotros no suframos lo que hay que pagarle al Fondo”, agregó. El Gobierno espera que a partir del desorden económico que provocó la pandemia, el Fondo revise los términos y considere -por excepción- ampliarlos.

Inflación y precios

En otro momento de la entrevista, el Presidente se refirió a la inflación que sufre la Argentina y estimó que en abril “comenzará a bajar”. Además, explicó que el Gobierno logró hacer cambiar de parecer al FMI en su visión sobre esta problemática: “Hemos logrado que digan que la inflación no tiene una causa, sino que es multicausal. Ellos se lo atribuían al déficit fiscal y a la emisión monetaria, y ahora no piensan eso”.

Además, Fernández afirmó que, “por fuera de los supermercados, es muy difícil hacer respetar los acuerdos de precios”. “En la historia argentina dos presidentes aplicaron la Ley de Abastecimiento: uno fue Juan Perón y otro yo. La verdad lo hago con mucha convicción, porque a veces hace falta poner en caja a algunos pícaros y especuladores”, lanzó entonces.

Coronavirus en la Argentina

“A mí me parece que estamos cerca de la segunda ola. Todos los países que nos rodean la están viviendo”, indicó el Presidente y descartó que se vaya a volver a una cuarentena estricta al decir: “Las restricciones tienen que ver con reducir la circulación en general y tratar de que se trabaje a distancia, pero no será volver a un aislamiento”.

También se refirió al escándalo de la vacunación vip y mencionó al exministro de Salud Ginés González García: “La vacunación me costó un ministro de la talla de Ginés, que para mí es el más grande sanitarista que tiene la Argentina. Espero poder hablar mañana (por el domingo) con él. Cambió el teléfono y ayer Carla Vizzotti me pasó el nuevo número”, contó. Y volvió a manifestarse respecto a este tema: “Adelantarse en una fila no es un delito. En un Estado de derecho solo es delito aquello que la ley ha dicho previamente que es delito”.

LA NACION