Alberto Fernández viaja a Bali con expectativas por las reuniones con Xi Jinping, Biden y Georgieva

PARÍS (enviada especial).- En medio de una jornada marcada por un sol radiante y una temperatura apacible, luego de tres días en la capital francesa, el presidente Alberto Fernández dejó esta ciudad rumbo a Bali, Indonesia , donde asistirá a la Cumbre del G-20, que se realizará entre el martes y miércoles, y donde la atención estará puesta en la reunión bilaterarl que mantendrá con Xi Jinping y un encuentro con Joe Biden .

La segunda parte de la gira presidencial, en el sudeste asiático, se activará el lunes por la noche con una cena en la que volverá a encontrarse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros mandatarios. Para el martes tiene prevista una bilateral con el presidente chino Xi Jinping, donde Fernández solicitará una ampliación del swap chino, que en la actualidad asciende a unos 18.500 millones de dólares. El miércoles, el mandatario se reunirá con Kristalina Georgieva y luego compartirá una actividad con el estadounidense Joe Biden. En la comitiva destacaban que la Argentina es el único país latinoamericano invitado a ese meeting.

En las últimas horas que el ruso Vladimir Putin no asistirá a esta 17° edición de la Cumbre, luego de varios días de indefiniciones y de que previamente le confirmara su asistencia al presidente indonesio, Joko Widodo. Quien sí se presentará, aunque de forma virtual, será el ucraniano Volodímir Zelenski, que fue invitado pese a que no forma parte de los países miembros del G-20. Zelenski había hecho saber que no asistiría al evento si el ruso lo hacía.

La invasión rusa a Ucrania será uno de los puntos sobre los que planea expresarse Fernández, que dialogó al respecto con Macron durante un encuentro a solas y, luego, en el Foro por la Paz.

Alberto Fernández dio una entrevista al Canal 5 de Francia antes de partir a Bali Presidencia

En la reducida comitiva que acompaña a Fernández existe una fuerte de expectativa por lograr dos reuniones más con jefes de Estado.

A la comitiva inicial, compuesta por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el canciller Santiago Cafiero y la portavoz Gabriela Cerruti, se sumaron en la mañana de hoy, en París, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos . Ambos llegaron en vuelo de línea desde Buenos Aires y continuarán el periplo hacia Bali en el avión de Aerolíneas Argentinas fletado para el uso de la comitiva. En cambio, no será de la segunda etapa de la gira la primera dama Fabiola Yañez, quien viajará a Roma para participar de un encuentro de la organización Scholas Ocurrentes, junto al Papa en el Vaticano.

Quien también llegó a París para viajar rumbo a Balli fue el embajador argentino en Estados Unidos, y sherpa del país en la Cumbre, Jorge Argüello. Antes de tomar el vuelo, la comitiva compartió un almuerzo en la residencia del embajador Leonardo Costantino. Además, Fernández aprovechó para brindar una entrevista al canal 5 de la televisión francesa.

En la paradisíaca isla de Bali, a la que llegará en la tarde del lunes (madrugada de Argentina), tras más de 17 horas de vuelo, el mandatario se alojará en el imponente resort Melia. Tanto él como el resto de la comitiva serán sometidos a un test de Covid, uno de los requerimientos de la organización. En Indonesia los cuidados sobre la enfermedad no cesan e incluso el uso de barbijos es obligatorio hasta en la vía pública.

Ampliación del swap chino y reducción de los sobrecargos del FMI

La agenda de Fernández prevé en la reunión con Xi Jinping, que se dará en la tarde del martes (madrugada argentina), plantear la ampliación del swap chino, que en la actualidad asciende a unos 18.500 millones de dólares . Se trata de una puesta central con miras a fortalecer las golpeadas reservas del Banco Central. “Es un tema conversado, bastante avanzado, pero no cerrado”, dicen en la comitiva.

Entre los objetivos también está tratar de avanzar en inversiones para la producción de litio, ya que seis de los nueve emprendimientos de ese mineral en la argentina están financiados por capitales chinos. Además, se buscará acuerdos para fondear la construcción de represas y centrales nucleares en la Argentina.

La cena con Macron, que mantendrá el mismo lunes, pocas después de su arribo a Bali, será para la comitiva argentina “una continuidad de la reunión de Nueva York”, en referencia a lo que sucedió en septiembre pasado, cuando ambos se encontraron en el marco de la Asamblea General de la ONU. Allí conversaron sobre sus propuestas respecto del conflicto bélico en Ucrania y comenzó a tomar forma los encuentros de los pasados tres días.

Realizada en el consulado francés, en Nueva York, Macron había convocado a esa reunión privada a mandatarios que representan a los bloques del G20, la Unión Africana y la Celac, para hablar sobre el escenario internacional abierto a partir de la guerra, sobre lo que se volverá ahora y se hará hincapié en la amenaza nuclear.

La reunión con Biden, en tanto será junto al presidente de Indonesia y el representante de la Unión Europea (UE), junto a países como India, Alemania, Japón, Sudáfrica, Australia, Corea, Canadá y Reino Unido. Tendrá como eje central hablar de la infraestructura mundial a partir del anuncio que Biden hizo en la última cumbre del G-7, en junio, en la anunció que el grupo destinará 600.000 millones de dólares a un macroplan de infraestructuras sostenibles en países en desarrollo. Se trata de un programa que busca contrarrestar el avance de China sobre la región. “Es una reunión que tiene mucho simbólico. Argentina es el único país latinoamericano invitado” , detallan cerca de Fernández.

El Presidente se reunirá con Georgieva el miércoles a las 12 (medianoche de Buenos Aires), en la recta final de la Cumbre. El tema casi excluyente que llevará Fernández será el de los sobrecargos. “Hablando con el presidente Macron, le volví a plantear el tema de los sobrecargos. Le pedí que por favor Francia nos acompañe con el planteo. Y también le llamé la atención con un tema que por ahí no todos advierten, que sobrecargos también está pagando Ucrania. Entonces creo que este es un muy buen momento para que, como Kristalina Georgieva ha dicho públicamente más de una vez, los programas sean revisados a partir de lo que ha ocurrido a partir de la guerra”, anticipó Fernández.