“Yo me casé para toda la vida”: la exesposa de Larreta comentó un posteo donde el jefe de Gobierno saludó a su novia por su cumpleaños

Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño, ya no oculta su amor por su novia Milagros Maylin y no escatima en muestras de cariño en las redes sociales. Luego de que ella le dedicara un dulce mensaje de feliz cumpleaños el 29 de octubre, el jefe de Gobierno hizo lo propio y, en las últimas horas, utilizó sus redes sociales para compartir un tierno posteo en honor al cumpleaños número 37 de la joven.

Horacio Rodríguez Larreta está muy presente en las redes sociales y, aunque las utiliza principalmente para dar a conocer su trabajo como funcionario público, de vez en cuando hace excepciones y comparte algunos fragmentos de su vida privada. Así lo hizo en uno de sus más recientes posteos, el cual utilizó para desearle mucha felicidad a la actual secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad, quien hoy en día es su pareja.

“¡Feliz cumpleaños Milagros Maylin! La mujer que saca lo mejor de mí cada día, la que me hace reír sin parar. La que, con su corazón enorme, ilumina todo lo que la rodea. Generosa, talentosa y siempre dedicada a los demás. Deseo verte cumplir muchos sueños hoy y siempre. Te amo”, escribió, junto a un carrusel compuesto por dos fotos en donde se la ve sonreír, mientras la ilumina un rayo de sol. Asimismo, republicó el posteo en sus Historias de Instagram y lo acompañó con un simple “te amo”.

El posteo de Rodríguez Larreta rápidamente se viralizó y algunos usuarios decidieron arrobar a la exesposa del mandatario porteño, Bárbara Diez, quien recogió el guante y avaló las críticas a su exmarido.

“Sin ninguna necesidad este posteo adolescente cuando todos sabemos que es muy difícil de leer para su exesposa y familia... innecesario. Qué lástima”, fue el comentario de una usuaria del que se hizo eco la organizadora de eventos, que respondió: “Muchas gracias por tu apoyo y amor. Gracias de corazón. Yo me casé para toda la vida”.

En otro de los mensajes, Bárbara Diez aclaró: “No es mi exmarido. Con amor. B.”

También hubo usuarios que cuestionaron que la exesposa comentara el posteo y escribieron: “Bárbara Diez metiéndose a comentar el posteo de Larreta a su novia, nos hace quedar a las demás como personas emocionalmente estables”.

Hace un mes, Rodríguez Larreta reveló su noviazgo

El 13 de octubre, durante su paso por el estudio de LN+, Horacio Rodríguez Larreta blanqueó su nuevo noviazgo tras meses de rumores y especulaciones. En diálogo con Luis Novaresio, manifestó: “Estoy muy bien hoy. Quiero contarte que me enamoré. Y estoy muy feliz con eso”.

Y agregó: “Se llama Milagros y me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda, me hace un poco bien”.

Con una enorme sonrisa y con la intención de que no quedara lugar a dudas, recalcó: “Es una mujer comprometida con su trabajo, inteligente y apasionada. Es muy graciosa, tiene mucha energía positiva, mucha buena onda. Es también muy sensible y familiera. Realmente, estoy muy feliz”.

Sin embargo, remarcó: “Soy muy cuidadoso y prudente [sobre mi vida privada]. Lo hago para proteger a mis hijas. No exponerme es una forma de cuidarlas”. El economista es padre de Manuela, Paloma y Serena, fruto de su relación con la empresaria Bárbara Diez, con quien estuvo casado durante 20 años.

