El lunes, bien temprano, el presidente Alberto Fernández grabó en la quinta de Olivos varios de los principales envíos de la serie “Alberto Responde”, respuestas del primer mandatario a consultas sobre sus casi cuatro años de gestión que, previamente, fueron recibidas y tamizadas por sus colaboradores más cercanos, la portavoz, Gabriela Cerruti, y el director del equipo de redes, Camilio Accavallo.

El conflicto con Gran Bretaña por la guerra de Malvinas, las propuestas de la oposición, la candidatura de Sergio Massa, su rol como docente universitario y hasta su perro Dylan formaron parte de los temas elegidos, en los que el Presidente -corrido desde hace rato de la primera línea de la campaña electoral de Unión por la Patria- se dedicó a defender de modo enfático su gestión, sin autocrítica visible, al menos en los videos que pudieron verse, desde ayer, en las redes Instagram y Twitter.

💬📲 Sus preguntas, mis respuestas: Sergio Massa. pic.twitter.com/mW8F219vj2 — Alberto Fernández (@alferdez) August 7, 2023

Las reacciones, según los colaboradores cercanos, fue óptima, a pesar de las duras críticas que recibieron los envíos en las mismas redes sociales por “digitar” las preguntas menos complicadas y minimizar riesgos. “Aparecieron miles de reacciones por las redes, así que hicimos video de algunas y el resto las respondemos con texto o placa por stories”, explicaron cerca del Presidente, orgullosos de la gran “interacción”, que generó la iniciativa que, en algunos casos, llegó al millón de vistas. Los datos generales parecen confirmarlos: más de seis millones de visitas, 140.000 “me gusta” y un total de 24.122 comentarios.

“Nos parece el mejor lugar para comunicar, porque evidentemente funciona”, completó una espada del Presidente, que en uno de los spots calificó a su perro Dylan como “su mejor amigo, siempre está cerca”; en otro defendió su continuidad como profesor de Derecho por su defensa “de la universidad pública”, a la vez que opinó en un tercer envío que “todo lo que propone la oposición ya lo hicimos nosotros”, con datos positivos sobre la baja de la mortalidad infantil o la “inserción argentina en el mundo”.

💬📲 Sus preguntas, mis respuestas: docencia en la UBA. pic.twitter.com/xdlyKHy9Td — Alberto Fernández (@alferdez) August 8, 2023

También consumió casi tres minutos en ensalzar las virtudes de candidato de Massa, a quien –aclaró- “lo designamos presidente de la Cámara de Diputados”, y consideró “el dirigente de su generación que más se preparó para ser Presidente”, aunque sin abordar allí la escasez de reservas en el Banco Central, la suba del dólar y la inflación que este mes volverá a subir, según todos los pronósticos. “Muchos dirigentes lo hacen, responden preguntas con su estilo. (Horacio) Rodríguez Larreta lo hace todo el tiempo”, retrucaron desde Balcarce 50 a modo de contraataque anticipado.

Indiferencia

Semejante despliegue mediático encontró poco o nulo reflejo en el comando de campaña de la calle Bartolomé Mitre, donde Massa y el resto de los candidatos transitan las últimas horas antes de la veda electoral y las PASO del domingo. Desde el entorno del tigrense afirmaron, diplomáticos, que los videos, sobre todo el que se refiere a Massa, “son muy buenos porque respaldan la idea de que instalamos futuro, y de que Sergio tiene firmeza, diálogo y capacidad de trabajo”. Cerca de Juan Grabois, también candidato en la interna oficialista, negaron haber entrado a la cuenta del Presidente para ver los videos.

“No los vi, solo me contaron, estamos ocupados con los actos de cierre”, expresó un dirigente del kirchnerismo duro en relación a la serie de respuestas del Presidente. “En la campaña no influyó, y no tuvo mayores comentarios acá”, comentaron, prudentes, desde el edificio céntrico que sirve de búnker para el oficialismo.

Otro dirigente, hoy candidato del oficialismo, prefirió una mirada más piadosa. “No veo mal que se defienda y de paso no desaparece de la escena. En tres o cuatro años se va a entender mejor los conflictos que tuvo que pasar, esta condena de Alberto que hay ahora se va a diluir”, comentó el dirigente, con terminal porteña, en relación a la aparición mediática “controlada” del Presidente.

Temas Elecciones 2023