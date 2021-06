Alberto Samid se disculpó por violar la prisión domiciliaria para ir a comer a una parrilla: “Quiero pedirles un sincero perdón”

Tras varios días de ausencia en las redes sociales, el empresario de la carne, Alberto Samid retomó su actividad en las últimas horas con un pedido de disculpas por haber violado la prisión domiciliaria para ir a comer una parrilla de Ramos Mejía. “Quiero pedirles un sincero perdón”, expresó a más de una semana del escrache que llevó a la Justicia a revocarle las salidas laborales de su vivienda, donde cumple desde 2019 una pena de cuatro años de cárcel por evasión impositiva.

“Habiendo pasado varios días una situación de mucho estrés, me produjo un síndrome confusional y en esa circunstancia me encontré en un lugar donde no debí haber estado”, justificó Samid en Twitter. Y agregó: “A todos aquellos a los que mi presencia le ha molestado, a la señora que me filmó, a la gente de la parrilla y principalmente a la Justicia quiero pedirles un sincero perdón”.

La presencia del empresario junto a dos amigos en el restaurante Paja Rota la semana pasada desató el enojo de los comensales, que advirtieron que estaba violando la prisión domiciliaria. “Vergüenza le tiene que dar”, le dijo una mujer mientras lo grababa.

Al grito de “Que se vaya”, Samid abandonó el local sin decir una palabra. Sin embargo, más tarde dio una entrevista a Radio 10 en la que aseguró que “estaba trabajando”, ya que desde la parrilla, que se encuentra a dos cuadras de su casa, lo habían llamado para pedirle provisiones.

El argumento del empresario fue desmentido poco después por el propio restaurante, que en un breve comunicado señaló: “El señor Alberto Samid no tiene ninguna relación con Paja Rota y desmitificamos todo lo que pueda haber dicho esta persona como su abogado. No es dueño, no es proveedor, ni inversionista de nuestro restaurante, no tiene ninguna conexión”.

La desmentida de la parrilla Facebook

Así las cosas, la Justicia le revocó este martes a Samid las salidas laborales que le permitían abandonar su casa para ir a trabajar. La decisión la tomaron los jueces Luis Losada, Diego García Berro e Ignacio Fornari, quienes le advirtieron que si vuelve a violar las condiciones de su arresto domiciliario dejará de gozar del beneficio y deberá cumplir su pena impuesta en la cárcel.

LA NACION