Alberto Samid, tras ser increpado por violar la prisión domiciliaria: “No es que salí sin permiso, estaba trabajando”

Luego de que Alberto Samid fuese increpado por estar un restaurante de Ramos Mejía, mientras se encuentra bajo la situación de prisión domiciliaria, el propio empresario de la carne dio su versión de los hechos. Remarcó que “estaba trabajando” ya que desde la parrilla, que se encuentra a dos cuadras de su casa, lo llamaron para que los provea con “todo lo que pueda” debido a que desde mañana comenzaría un paro en el Mercado Central. “Me senté porque no puedo estar parado”, aseguró Samid, quien negó haber almorzado allí.

“Tengo salida laboral los lunes, miércoles y viernes, de las 9 a las 14. En el Mercado Central, a partir de mañana, hay un paro general por tiempo indeterminado. Tengo a dos cuadras de mi casa una parrilla. Me llaman y me dicen ‘traeme todo lo que puedas’”, comenzó Samid, quien continuó, en diálogo con Radio 10: “Salí más temprano del Mercado, les traje la mercadería, estaba esperando. Le dije al mozo ‘usted traiga la mercadería porque yo no la puedo bajar’, les llevé tres cajones. Estaba esperando que los bajen”.

El hombre aseguró que a las 13.20 ya se encontraba en su domicilio y sostuvo: “Yo tengo salida laboral, no es que salí sin permiso, estaba dentro de la salida laboral y estaba con el permiso, estaba trabajando”.

